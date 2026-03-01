Cultivando carbono por la sostenibilidad

En España los programas de generación de créditos de carbono se han convertido en una herramienta cada vez más importante para afrontar el cambio climático y orientar sectores estratégicos hacia modelos más sostenibles, como es el caso de la agricultura, de especial relevancia en zonas como Córdoba. Estos programas operan principalmente en mercados voluntarios en los que las emisiones evitadas o el CO2 capturado mediante buenas prácticas agrícolas se traducen en créditos verificables y comercializables. Cada crédito equivale a una tonelada de CO2 que se ha evitado o retirado de la atmósfera y puede ser adquirido por empresas o instituciones para compensar su huella de carbono, mientras que los agricultores pueden obtener ingresos adicionales en su explotación generadas por aplicar prácticas adicionales con impacto que ayudan a la mitigación del cambio climático. Un sistema que se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En este contexto se enmarca el proyecto ‘Cultiva Carbono’ de la empresa Balam Agriculture, con sede central en Villafranca de Córdoba y con más de tres décadas de experiencia en el sector. Una iniciativa que nació en 2021 y que, en último término, busca convertir la agricultura en parte activa de la solución climática y que permite que agricultores adopten prácticas más sostenibles y, al mismo tiempo, generen ingresos adicionales mediante la creación y venta de créditos de carbono asociados a sus explotaciones.

Imagen de una de las fincas que participan de este proyecto. / CÓRDOBA

En concreto, ‘Cultiva Carbono’ es un programa de generación de créditos de carbono dirigido especialmente a cultivos leñosos y explotaciones que aplican técnicas de agricultura regenerativa o de conservación. En el arranque del proyecto, y en colaboración con otros programas, incluyeron más de 20.000 hectáreas de cultivos extensivos, y actualmente su principal foco se encuentra en cultivos leñosos como el olivar, almendro, pistacho, viñedo o cítricos, donde tienen aproximadamente 4.500 hectáreas entre Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Portugal. «Esta propuesta combina asesoramiento técnico, verificación internacional de resultados y acceso a mercados voluntarios de carbono, garantizando que las reducciones de emisiones o capturas de CO2 sean reconocidas y comercializables», explican desde esta empresa.

Pero más allá de registrar y verificar datos, este proyecto va de la mano de los propios agricultores, ya que trabaja por implantar prácticas que mejoren la salud del suelo y aumenten su capacidad para almacenar carbono. Para ello, técnicos especializados visitan las fincas y elaboran informes que ayudan a optimizar el manejo agrícola, introduciendo medidas como la implantación de cubiertas vegetales, la reducción de insumos químicos, el manejo de la biodiversidad, la gestión de los restos del cultivo o la mejora en la eficiencia del riego, entre otras cuestiones. Una vez aplicadas estas prácticas, se calcula el balance de carbono de la explotación y se generan los citados créditos. De esta forma, los agricultores están comercializando créditos de carbono una vez han compensado ellos mismos su huella de carbono de la explotación, siendo un sumidero neto de carbono.

En definitiva, un ejemplo desde Córdoba de cómo la innovación, la productividad y el desarrollo sostenible pueden converger en el sector agrario, a través de un programa que demuestra que la lucha contra el cambio climático no solo pasa exclusivamente por reducir emisiones, sino también por aprovechar el potencial del campo para regenerar suelos, proteger ecosistemas y generar nuevas oportunidades en el medio rural. Porque el carbono también se puede ‘cultivar’ para mejor.