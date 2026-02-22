El Ayuntamiento de Montilla, referente europeo frente al cambio

El programa europeo Interreg Europe se ha consolidado como uno de los principales instrumentos de cooperación territorial de la Unión Europea para impulsar políticas públicas más eficaces y sostenibles. A través de la colaboración entre regiones y municipios de distintos países, este programa facilita el intercambio de experiencias y la aplicación de soluciones innovadoras en ámbitos como la transición energética, la gestión ambiental o la adaptación al cambio climático. España participa activamente en esta red europea, con ayuntamientos y comunidades autónomas que aprovechan estos fondos para proyectos que refuercen la resiliencia climática de sus respectivos territorios.

En este contexto se enmarca la incorporación del Ayuntamiento de Montilla al proyecto europeo Naturally Local, una iniciativa que busca fortalecer la adaptación climática en localidades de tamaño medio mediante la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza y estrategias de planificación sostenible, que cuenta con un presupuesto total de unos 2 millones de euros y que se prolongará hasta julio del 2029.

Este proyecto, que reúne a otras ocho ciudades de varios países europeos, parte de un diagnóstico común: los municipios afrontan impactos crecientes que hay que mitigar derivados del cambio climático, como olas de calor más intensas, episodios de sequía prolongados o presión sobre los recursos hídricos y energéticos.

Imagen de la laguna de Jarata. / J.A. Aguilar

Oficialmente, el Ayuntamiento montillano conoció a principios del 2025 su selección para formar parte de este proyecto, aunque este no ha empezado a desarrollarse realmente hasta octubre, mes en el que las localidades que participan en este proyecto se reunieron en Selnica ob Dravi, en Eslovenia, como explica la concejal de Infraestructuras y Medio Ambiente de Montilla, Raquel Casado.

«A partir de esta primera reunión, el Ayuntamiento de Montilla está siendo el encargado de hacer una recopilación de buenas prácticas de los municipios participantes», indica Raquel Casado, y donde este Consistorio trabaja para poner sobre la mesa dos primeras buenas prácticas: la restuaración ecológica de la laguna de Jarata, «un humedal que tras esta intervención contribuirá a la lucha contra el cambio climático y la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero»; y el Plan Montilla Solar, que pretende ampliar la producción y el autoconsumo de energía renovable en edificios e instalaciones públicas mediante la instalación de placas fotovoltaicas. Estas buenas prácticas serán expuestas por el Ayuntamiento de Montilla en la próxima reunión de este proyecto que se celebrará el próximo mes de marzo en Óbidos (Portugal).

La participación del Ayuntamiento de Montilla en este proyecto permitirá también reforzar y actualizar el Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático de este municipio cordobés, aprobado en el 2022, incorporando nuevas herramientas y buenas prácticas aprendidas de los otros municipios europeos. Además, ‘Naturally Local’ contempla el fomento de comunidades energéticas locales.

En definitiva, un ejemplo desde la provincia de Córdoba de implicación en un proyecto europeo que supone un paso más en la consolidación de una estrategia municipal que combina transición energética, planificación urbana sostenible y adaptación al cambio climático. Con ello, Montilla forma parte de una red europea que apuesta por soluciones innovadoras para afrontar uno de los grandes retos del siglo XXI: construir territorios más resilientes, eficientes y preparados para un futuro climático cada vez más exigente.