Compromiso público por el medio

En los últimos años, administraciones públicas y empresas de toda España han comenzado a medir y registrar su huella de carbono como parte de sus políticas de responsabilidad social y de lucha contra el cambio climático. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico impulsa para ello los sellos oficiales ‘Calculo’, ‘Reduzco’ y ‘Compenso’, que reconocen, respectivamente, a las entidades que cuantifican sus emisiones, que logran disminuirlas y/o que, además, compensan aquellas que no pueden evitar mediante proyectos de absorción de CO2₂. Estos distintivos se han convertido en un indicador público del compromiso ambiental.

En este contexto, la Diputación Provincial de Córdoba ha obtenido recientemente el sello ‘Calculo’, un reconocimiento que certifica el trabajo realizado para medir con rigor técnico las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por su actividad. El proceso para la obtención de este sello, iniciado a finales del 2024, ha requerido una labor de recopilación y análisis de datos correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023; según explican desde la Delegación de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación cordobesa.

El resultado obtenido ofrece una radiografía clara del impacto ambiental de la institución provincial: durante el periodo analizado, la Diputación registró una media anual de 882 toneladas de CO2₂ equivalente, cifra inferior a otras Diputaciones y administraciones equiparables por tamaño y volumen. Esta cifra se reparte prácticamente al 50% entre emisiones directas -consumo de combustible para instalaciones fijas y para vehículos- y consumo eléctrico de edificios e instalaciones.

En todo caso, desde la citada Delegación se resalta que este cálculo «no es un mero ejercicio estadístico, ya que va ligado a un Plan de Reducción de Emisiones 2022-2026, requisito indispensable para avanzar hacia los siguientes niveles del registro estatal». Y es precisamente ahí donde la Diputación centra ahora sus esfuerzos: lograr los sellos ‘Reduzco’ y ‘Compenso’.

El primero exige demostrar una reducción efectiva de emisiones y supone implicar a toda la organización en un cambio de hábitos y decisiones. Entre las medidas en marcha destacan la mejora de la eficiencia energética de edificios provinciales y la apuesta por energías renovables. También resulta clave la renovación de vehículos y maquinaria por modelos más eficientes o alimentados por energías limpias, así como la introducción de criterios ambientales en contratos y suministros públicos.

El sello ‘Compenso’, «que será una realidad en breve», afirman, certifica que se compensan emisiones que no se pueden reducir. En este caso, y en lugar de compensar sus emisiones con reforestaciones realizadas en terceros países pagando por esas Unidades de Absorción (UDAs); la Diputación ha optado por invertir en la propia provincia mediante proyectos de reforestación en terrenos de su titularidad, como la Finca Porrillas, en Alcolea de Córdoba capital, y el paraje de Los Arroyones, en Fuente Palmera; espacios que además sirven como zonas de uso social y recreativo. Estos proyectos, aunque complejos por las altas temperaturas estivales, permitirán crear sumideros de carbono que absorban CO2 y aporten beneficios añadidos como la mejora paisajística y el aumento de biodiversidad.

En definitiva, unos nuevos sellos oficiales que, más allá de los datos y la reducción logrados, supondrían para la Diputación Provincial de Córdoba consolidar una cultura interna de sostenibilidad y trasladar a la ciudadanía un mensaje claro: la transición ecológica también se construye desde la gestión pública cotidiana.