Tecnologías para un campo sostenible

En los últimos años, España ha experimentado un crecimiento en el uso de drones en el sector agrícola, impulsado por la necesidad de hacer frente a desafíos como la escasez de agua, el aumento de plagas y enfermedades, y la necesidad de una producción más sostenible y eficiente. A nivel nacional, la llamada agricultura de precisión -que combina drones y sistemas digitales-, es una herramienta clave para optimizar recursos, reducir el impacto ambiental y mejorar la productividad de los cultivos, según los expertos. En concreto, los drones permiten a los agricultores mejorar su eficiencia, favoreciendo la sostenibilidad de los sistemas productivos y alineándose con las prioridades de la agricultura actual y de la Agenda 2030.

En este contexto, la empresa cordobesa Esdron, ubicada en el Parque Tecnológico de Córdoba, es un ejemplo de empresa especializada en servicios con drones para, entre otros, el sector de la agricultura, con los que «ayudamos a los agricultores a mejorar la eficiencia de sus cultivos, reducir costes y minimizar el impacto ambiental de las prácticas agrícolas», explica Pablo Gándara, director de esta empresa que recientemente ha sido seleccionada por la Asociación de Parques Tecnológicos Españoles (APTE) en su lista de las 100 mejores ‘startups’ del 2025.

Diversos servicios para el sector agrario

Entre los servicios para el sector agrario de esta empresa, que se creó a finales del 2022, se encuentran el mapeo de terrenos, que ayuda a los agricultores a evaluar el estado vegetal desde el aire; la nutrición foliar precisa o aplicación de nutrientes minerales directamente sobre las hojas y tallos; y el análisis detallado de suelos y cultivos, orientado a detectar plagas, enfermedades o deficiencias antes de que se conviertan en problemas graves y puedan afectar también al medio ambiente.

Con el uso del dron también se consigue reducir la huella de la actividad agraria

Además, el director de Esdron señala que esta recopilación de datos «no solo permite anticiparse a incidencias, sino también optimizar la gestión del agua, los fertilizantes y otros insumos, reduciendo su uso y, con ello, el impacto ambiental». No en vano, uno de los grandes beneficios que se destaca desde esta empresa es la capacidad de los drones para mejorar la sostenibilidad de los cultivos. Al reducir la necesidad de mano de obra extensa, disminuir el consumo de agua y aplicar tratamientos solo donde es necesario, se logra no solo ahorros en costes, sino también una menor huella ecológica.

El impacto en la sostenibilidad también se refleja en la reducción del uso de productos fitosanitarios y fertilizantes, gracias a la precisión de las aplicaciones con drones. Además, los drones pueden acceder con facilidad a zonas de cultivo de difícil acceso para maquinaria terrestre, lo que permite un control exhaustivo y una intervención temprana ante cualquier indicio de estrés vegetal, plagas o enfermedades. Este tipo de monitoreo continuo «es esencial para mantener la salud de los cultivos y preservar los recursos naturales, elementos cada vez más sensibles debido al cambio climático y la presión sobre las tierras agrícolas», según Pablo Gándara.

En resumen, un ejemplo desde Córdoba de la integración de los drones en la gestión de las explotaciones agrarias, que se está convirtiendo en una estrategia esencial dentro de este sector para hacer frente a los retos de la sostenibilidad, no solo incrementando la productividad de los cultivos, sino contribuyendo directamente a un uso más racional y respetuoso de los recursos naturales.

