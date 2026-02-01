Aire acondicionado más sostenible

El aumento global de las temperaturas está impulsando la necesidad de desarrollar sistemas de refrigeración más eficientes, uno de los principales retos de sostenibilidad en la actualidad, apuntan los expertos. Una necesidad que es especialmente relevante en la zona sur de España, y en municipios de la provincia cordobesa, que verano tras verano alcanzan altas cifras de temperatura y olas de calor más extensas, como el pasado verano ocurría en la capital cordobesa. Esto se traduce en un importante incremento de la demanda energética que no solo tiene un impacto directo en las facturas, sino que genera un perjuicio medioambiental.

Para hacer frente a esta problemática, el grupo de investigación en Ingeniería Térmica Aplicada (RATE, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Córdoba (UCO), está desarrollando y optimizando nuevos sistemas que permiten enfriar el aire sirviéndose de un proceso natural, la evaporación del agua, dentro del proyecto europeo H2020 WEDISTRICT, que también se integra en otros tres proyectos nacionales y regionales. Se trata de sistemas de enfriamiento evaporativo, que emplean solo aire y agua como fluidos de trabajo, no necesitan refrigerantes ni compresores y pueden reducir el consumo energético hasta en un 70% frente a los aparatos de aire acondicionado convencionales.

Materiales y prototipos. /CÓRDOBA.

Pero, ¿en qué se diferencian estos sistemas de los aparatos convencionales? Como explica la investigadora de la UCO Paula Conrat, que lidera este trabajo junto a los investigadores cordobeses Manuel Ruiz y Francisco Comino -junto al Centro Tecnológico del Plástico Andaltec, de Jaén, que ha fabricado los materiales y los prototipos-; «en primer lugar, destacan por su menor tamaño y peso, ya que están fabricados con materiales poliméricos muy ligeros y de espesor reducido, lo que facilita su integración en diferentes aplicaciones».

Otra diferencia importante es el uso de materiales alternativos y más sostenibles frente a los intercambiadores metálicos tradicionales.

No en vano, y según esta investigadora, estos sistemas también contribuyen directamente «a las políticas medioambientales y de lucha contra el cambio climático, al reducir el consumo energético, eliminar el uso de refrigerantes y disminuir las emisiones asociadas a la climatización».

Soluciones muy flexibles

En cuanto a la fabricación, se trata de soluciones muy flexibles, ya que pueden producirse mediante procesos como la laminación o la fabricación aditiva. Una vez se dispone de la maquinaria necesaria, como impresoras 3D o equipos de laminación, los costes de fabricación son bajos, ya que los materiales poliméricos utilizados son más económicos que los metálicos o los empleados en sistemas tradicionales.

En esta investigación se ha trabajado con cuatro tipos de canales húmedos, todos ellos formados por dos materiales diferentes: uno exterior y otro interior. En todos los casos, el material exterior utilizado fue polietileno, variando el material interior: polietileno aditivado, polipropileno no tejido, celulosa, y el cuarto combina celulosa y polipropileno no tejido; mostrando los ensayos que el canal con mejores resultados fue el fabricado con polipropileno no tejido en su capa interior, ya que logró un enfriamiento más eficiente y sostenido del aire.

Tras esta investigación, el siguiente paso es utilizar estos materiales para fabricar sistemas de enfriamiento evaporativo completos, optimizando su diseño y adaptándolos a distintas aplicaciones reales, como edificios residenciales e industriales, sistemas de climatización de transporte, centros de datos o instalaciones agroalimentarias. Y hacer frente así de manera más sostenible a la batalla contra el calor.