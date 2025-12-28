Almocafre: más de 30 años de consumo sostenible en Córdoba

En España, las cooperativas de consumo ecológico son un referente para quienes buscan un consumo responsable y sostenible. Estas organizaciones conectan directamente a consumidores y productores, fomentando circuitos cortos de distribución y prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente. Según los expertos, funcionan como un ‘faro’ para la agricultura ecológica: no solo impulsan un modelo económico más sostenible, sino que también promueven hábitos conscientes, reducen la huella de carbono y acercan a la ciudadanía a la realidad de la producción local.

En Córdoba, la cooperativa Almocafre de consumidores de productos ecológicos es un ejemplo destacado de esta realidad. Sus raíces se remontan al 1994, cuando nació como asociación de consumidores, pionera en ofrecer productos ecológicos en la ciudad. Ya en el 2000, se constituyó formalmente como cooperativa, consolidando «un modelo que combina calidad, comercio justo y respeto por el medio natural», según se afirma desde este cooperativa.

«En aquellos tiempos del 1994 Córdoba carecía de tiendas ecológicas por lo que la asociación fue pionera en nuestra ciudad y posibilitó a los cordobeses disponer de una gama variada de productos ecológicos. La actividad la estuvo realizando en un puesto en el antiguo mercado del Alcázar», explican. Actualmente, cuenta con dos supermercados del productos ecológicos en Córdoba capital, abiertos también para clientes no socios: uno en la avenida de los Custodios y otro en la calle Antonio Maura.

Productos locales y comercio justo

Desde sus inicios, Almocafre ha defendido un consumo que respeta los ciclos naturales, evitando pesticidas, transgénicos y fertilizantes químicos. Su oferta incluye productos locales y de comercio justo, apoyando especialmente a pequeños agricultores y productores que apuestan por la sostenibilidad. Según informan,esta cooperativa se rige por un modelo participativo, en el que la Asamblea General de socios es el órgano supremo de decisión, y un Consejo Rector, elegido por la comunidad, gestiona las actividades del día a día.

Actividades en Almocafre / CÓRDOBA

Más allá de la venta de productos ‘eco’, Almocafre también apuesta fuerte por la educación y la concienciación ambiental. En esta línea, organiza tertulias, conferencias, exposiciones, ferias de productos ecológicos, degustaciones y visitas a productores; acercando al público los valores de la producción ecológica y el consumo responsable. De este modo, «no solo vendemos alimentos, sino que transmitimos conocimientos sobre cómo cuidar la tierra, los cultivos y la biodiversidad», afirman.

La cooperativa también atrae a estudiantes universitarios, que visitan sus instalaciones para conocer de primera mano cómo se gestiona un proyecto de economía social y consumo ecológico. Estos encuentros permiten a jóvenes y futuros profesionales entender que el consumo responsable «no es una opción, sino una necesidad para construir sistemas alimentarios sostenibles».

Almocafre forma parte de redes de cooperación con otras organizaciones que promueven la sostenibilidad y la economía social. Esta colaboración refuerza su impacto y permite intercambiar experiencias y buenas prácticas, contribuyendo a un modelo de consumo más consciente.

En definitiva, la experiencia de Almocafre demuestra que otra manera de consumir es posible: una que combina productos de calidad, de proximidad, respeto por el medio ambiente, participación democrática y educación ciudadana. Una iniciativa con más de 30 años de historia que, en tiempos de cambio climático y creciente conciencia ambiental, es un faro de cómo transformar la agricultura y el consumo hacia la sostenibilidad desde lo local.