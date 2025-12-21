Legado por un futuro más ‘verde’

En el panorama español y europeo de los galardones vinculados a la sostenibilidad agrícola, los Premios ‘Núñez de Prado’ (‘Andrés Núñez de Prado’ en sus orígenes), organizados por la Asociación profesional española de la producción ecológica Ecovalia y la familia olivarera Núñez de Prado de Baena, se han convertido a lo largo de sus recién 27 años de historia en un referente por su capacidad para visibilizar y reconocer el compromiso con la producción ecológica del sector agroalimentario.

Estos premios se instituyeron por primera vez en el año 1999, en homenaje al ingeniero agrónomo Andrés Núñez de Prado, pionero en la producción de aceite de oliva ecológico en Baena, que dejó una huella duradera en el sector antes de su fallecimiento, promoviendo cuestiones y conceptos que hoy están a la orden del día, pero que a finales del siglo pasado no eran tan comunes, como la importancia de la sostenibilidad, la producción ecológica y la economía circular; como explica Francisco Casero, el ideador de estos premios, presidente honorífico de Ecovalia, del Jurado de estos galardones y de la Fundación Savia, que los apoya.

Reconocimiento a los avances en investigación

Desde hace 27 años, han sido concedidos de forma anual como un reconocimiento a quienes aportan avances significativos en investigación, defensa y fomento de sistemas agrícolas ecológicos; contribuyendo así al desarrollo de prácticas sostenibles en España y en Europa.

Además, la importancia de estos galardones -dotados este año con 6.000 euros- radica en su función de poner en valor el conocimiento científico, la innovación y las prácticas sostenibles. No en vano, y más allá de los 61 premiados de investigación y 89 de defensa de la producción ecológica en sus distintas ediciones, procedentes no sólo de España, sino de otros países de Europa y América; estos Premios son «un símbolo de excelencia y compromiso, de una proyección internacional que demuestra cómo desde un entorno rural como Baena, puede irradiarse conocimiento e innovación a todo el mundo», explica Diego Granado, secretario general de Ecovalia.

Otra edición de estos galardones. / CÓRDOBA

El premio ‘Andrés Núñez de Prado’ desde sus orígenes contaba con dos modalidades que premiaban la Investigación y la producción ecológica. Con el paso de los años, los premios han ido ampliándose, con una segunda línea denominada Premio ‘Francisco Núñez de Prado’ Defensa y Fomento de la Producción Ecológica, con varias categorías que premian a personas, empresas, entidades e instituciones que promueven y defienden la agricultura ecológica como modelo viable y sostenible.

Desde el 1999, se han entregado 150 premios en las distintas categorías

A lo largo de las ya 27 ediciones, los premios han abarcado múltiples temas: mejoras varietales, técnicas de cultivo más sostenibles, impacto de prácticas ecológicas sobre la mitigación del cambio climático, sistemas de ganadería ecológica, recuperación de variedades tradicionales, estrategias frente a la escasez de agua, y un largo etcétera.

Ceremonia de entrega de premios

La ceremonia de entrega de estos premios se celebra el último domingo de noviembre de cada año -el más cercano a San Andrés, el 30 de noviembre- en la almazara histórica Santa Lucía vinculada a la familia Núñez de Prado, congregando a investigadores, agricultores, representantes institucionales y profesionales comprometidos con la sostenibilidad.

En resumen, unos premios que, desde el municipio cordobés de Baena, constituyen un reconocimiento y referencia a nivel internacional del esfuerzo continuo por hacer más sostenible la agricultura, enfatizando que la producción ecológica es un pilar esencial para afrontar los retos ambientales de este siglo.