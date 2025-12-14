A la vanguardia de la conservación

Muchos zoológicos de todo el mundo ya no sólo aseguran el cuidado y preservación de los animales, sino que también fomentan la biodiversidad y la sostenibilidad del entorno. Sin embargo, no todos estos centros desarrollan las mismas iniciativas ni tienen la misma gestión, por lo que también hay zoológicos que cuentan con un mayor prestigio en el ámbito de la conservación animal.

Es el caso del Centro de Conservación Zoo Córdoba, que este año ha marcado un punto de inflexión en su historia al ser incluido formalmente en la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios (EAZA). Un logro que trasciende el mero reconocimiento a la calidad de sus instalaciones, «y sitúa a la ciudad de Córdoba en la primera línea del compromiso europeo con la conservación de la biodiversidad y el bienestar animal», según afirman desde la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba, de la que depende este centro.

No en vano, ser miembro de la EAZA es un estándar de excelencia y modernidad, y distingue al Centro de Conservación Zoo Córdoba como una de las principales instituciones zoológicas del continente, colocándole al nivel de los referentes en Europa y Oriente Medio. Esta adhesión implica el cumplimiento de los estándares más altos y rigurosos, no solo en el manejo físico de los animales, sino en la garantía de su bienestar social y psicológico integral, como se recuerda. Esta membresía valida el compromiso de este centro con la definición de un zoológico moderno: «un espacio dedicado a la excelencia en la conservación, el aprendizaje, la investigación y el bienestar animal, permitiendo a la institución alcanzar su máximo potencial de gestión».

Antonio Torrecilla, director del Centro de Conservación Zoo Córdoba. / CÓRDOBA

El beneficio más tangible para la biodiversidad de la inclusión en la EAZA es la capacidad del zoo para integrarse plenamente en los programas de cría gestionados, «que son el corazón de la asociación». A través de esta red, el Zoo Córdoba participa activamente en la protección de especies mediante tres principales pilares: programas europeos ‘ex situ’ (EEP), cuyo objetivo es mantener poblaciones animales sanas tanto a corto como a largo plazo; especies prioritarias dentro de estos programas, donde actualmente el zoo ya alberga ejemplares de 19 especies en peligro dentro de estos EEPs; y la estructura continental, una red de aproximadamente 40 grupos asesores de taxones (TAG) y más de 400 programas de gestión de poblaciones, que elaboran planes regionales de recolección, priorizando aquellas especies que requieren mayor atención, constituyendo la única estructura eficaz en el continente para esta tarea.

Una red influyente que asesora a organismos internacionales

Por otro lado, pertenecer a la EAZA otorga a este centro herramientas y una influencia que antes no poseía. Así, su equipo técnico puede beneficiarse de las guías de buenas prácticas y del ‘Manual de gestión de poblaciones’ para optimizar los estándares de cría. Además, el zoo se une a una red influyente que actúa como asesora directa de organismos como la UE, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo en materia de políticas de conservación, según explican.

Desde la citada delegación también se resalta que este reconocimiento servirá para impulsar varios frentes estratégicos, como el desarrollo continuo de la conservación de especies, planes de enriquecimiento ambiental, programas educativos inclusivos, e investigación científica con universidades e instituciones de prestigio.

En resumen, un paso que consolida al zoo cordobés como un actor clave en la educación ambiental y la investigación activa, reforzando su posición como un nodo esencial dentro del área de naturaleza urbana del siglo XXI, integrándose en un eje verde junto al Jardín Botánico y los Sotos de la Albolafia.