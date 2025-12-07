Gestión, educación y concienciación en Córdoba

En los últimos años, las empresas públicas que gestionan el agua que consume la población han pasado a desarrollar políticas que, además de garantizar el abastecimiento, tienen muy en cuenta la sostenibilidad de este recurso y la concienciación sobre su buen uso entre la ciudadanía.

Ejemplo de ello es la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa), que ha consolidado un modelo de gestión que combina excelencia en el servicio, eficiencia técnica y un firme compromiso con la sostenibilidad. Su Sistema Integrado de Gestión constituye uno de los pilares de esta estrategia, incorporando estándares internacionales en calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, así como en seguridad vial, que refuerzan una gestión responsable y orientada a la mejora continua.

En este sentido, Emacsa está certificada conforme a varias normas UNE-EN ISO, certificaciones que avalan que esta empresa aplica procedimientos sólidos, transparentes y auditables, garantizando tanto la calidad del agua suministrada como la protección del entorno, la prevención de riesgos laborales y la seguridad en los desplazamientos asociados a su actividad.

Su Sistema Integrado de Gestión abarca todas las fases del ciclo urbano del agua, bajo una visión de servicio público “moderno, eficiente y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente con el ODS 6, Agua limpia y saneamiento”, se afirma desde Emacsa.

Intervención en la red urbana. / Manuel Murillo

Pero esta empresa no solo se limita a gestionar el agua, ya que entiende que garantizar la sostenibilidad de este recurso pasa también por educar a la ciudadanía. Para ello, cuenta con un programa educativo que ofrece materiales didácticos para centros escolares, donde se explica de manera clara el ciclo del agua en Córdoba, mostrando todas las etapas necesarias para asegurar un abastecimiento seguro y sostenible. Los centros educativos pueden solicitar estos recursos, lo que facilita que la educación ambiental se integre en las aulas.

Talleres con unos 6.000 escolares

De igual manera, se realizan talleres donde Emacsa prevé que en los próximos años unos 6.000 escolares de Educación Infantil hasta Bachillerato participen y aprendan sobre el ciclo integral del agua y su importancia en la vida cotidiana. Bajo el nombre ‘Emacsa en tu cole’, este programa busca inculcar en los más pequeños la necesidad de cuidar y conservar el agua. ‘Conoce Emacsa’, programa que comprende la visita a dos de sus instalaciones, y un convenio firmado con la ONCE para realizar visitas guiadas a sus infraestructuras, son también iniciativas de educación ambiental.

Además de la gestión técnica y educativa, Emacsa también dedica un espacio específico a la concienciación ambiental, insistiendo en que el agua es un recurso finito que debe gestionarse con responsabilidad.

No en vano, desde esta empresa municipal advierten sobre los efectos del cambio climático en Córdoba y Andalucía: “entre el 2011 y el 2040 se prevé una disminución media del 10,3% en las precipitaciones en la provincia y un aumento de la temperatura media anual, lo que podría agravar la escasez de agua. Ante ese reto, no basta con usar ‘menos’ agua, sino con usar ‘la necesaria’ para cada actividad”, recuerdan. Asimismo, alertan sobre los riesgos ambientales de vertidos contaminantes y la importancia de no arrojar residuos no aptos al sistema.

En definitiva, un ejemplo de cómo una empresa pública puede asumir un papel activo en la preservación del entorno, la sensibilización social y la educación sobre recursos vitales. Y todo ello concibiendo el agua no solo como un servicio, sino como un bien común, clave en la sostenibilidad urbana.