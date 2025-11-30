Sostenibilidad a pie de calle

En los últimos años, los centros comerciales abiertos de Andalucía y del resto de España se han convertido en un elemento clave dentro de las estrategias locales que buscan compatibilizar la actividad comercial, la identidad de barrio y la sostenibilidad. A diferencia de los grandes centros comerciales, estos espacios -presentes en el propio tejido urbano existente y basados en su mayoría en negocios tradicionales- permiten un modelo de consumo que reduce desplazamientos y fomenta una economía más cercana y de proximidad. En este contexto, las campañas de sensibilización impulsadas por diferentes asociaciones de comerciantes destacan cada vez más el valor ambiental de comprar en estos lugares, resaltando que la sostenibilidad también depende de los hábitos cotidianos de los ciudadanos.

Ejemplo de ello es el Centro Comercial Abierto (CCA) Viñuela de Córdoba, desde donde se recuerda que apostar por el comercio local es una acción con impacto directo sobre el entorno, porque «comprar en los negocios del barrio contribuye a construir una ciudad más habitable, más eficiente y más responsable con el medio ambiente», señalan varios comerciantes.

Aparte de las obras que está realizando actualmente el Ayuntamiento de Córdoba para convertir la propia avenida de La Viñuela en una zona ajardinada y peatonal, otra de las cuestiones que se resalta desde este CCA es la reducción de la huella de carbono asociada a la movilidad.

Imagen reciente de La Viñuela en obras. / Manuel Murillo

«Al elegir tiendas de cercanía, no solo estás apoyando a las familias de tu barrio, sino que también estás reduciendo tu huella de carbono, porque comprar localmente significa menos transporte, menos emisiones y un impacto positivo en el medio ambiente», afirman desde el CCA Viñuela, donde también se destaca que muchos de sus comerciantes trabajan con productos sostenibles y prácticas ecológicas.

Menos transporte que se traduce en una disminución de emisiones y en una mejora de la calidad del aire, una cuestión especialmente importante en ciudades como Córdoba, donde las olas de calor y la contaminación vienen agravando cada año los episodios de estrés climático, según los expertos.

Otros aspectos que resaltan estos comerciantes son las relaciones con proveedores locales, lo que reduce las largas cadenas logísticas, el embalaje excesivo y el transporte de larga distancia, tres factores que también incrementan la huella de carbono.

Otra cuestión que este CCA ha señalado en algunas de sus campañas es el impacto social de este tipo de consumo, en cuanto a su capacidad de generar un modelo económico para sostener comunidades cohesionadas. En este sentido, los comercios del barrio actúan como nodos de relación, espacios donde se genera confianza, donde se reconoce al cliente habitual y donde la actividad económica es, al mismo tiempo, actividad social. En un contexto de creciente digitalización y ‘anonimato’ comercial, «este valor humano se convierte también en un elemento de sostenibilidad», apuntan.

No en vano, los comercios locales de esta y otras zonas de Córdoba contribuyen a mantener calles vivas, iluminadas y transitadas, evitando la degradación de zonas y reduciendo la necesidad de nuevas construcciones. Una cuestión que se alinea con las políticas de sostenibilidad urbana que promueven un modelo de ciudad eficiente y con menor impacto climático.

En definitiva, un ejemplo desde el pequeño comercio cordobés que invita a reflexionar sobre el poder que tiene el consumo cotidiano. Porque elegir donde compramos, además del precio, también repercute en el modelo de ciudad que construimos entre todos.