Para un olivar más sostenible

La verticilosis, una enfermedad causada por el hongo de suelo Verticillium dahliae, sigue siendo uno de los mayores retos para el sector olivarero cordobés y andaluz. Su avance, favorecido por el cambio climático y los sistemas de cultivo intensivos, amenaza tanto al olivo como a nuevos cultivos en expansión, como el pistachero. Frente a esta problemática, una investigación desarrollada en la Universidad de Córdoba (UCO) avanza en la búsqueda de soluciones hacia un modelo agrícola más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

En concreto, se trata de la tesis doctoral de la ya doctora por la UCO Begoña Isabel Antón Domínguez, titulada ‘Bioprotección y resistencia genética frente a la verticilosis del olivo y pistachero’, que propone el uso de extractos de plantas y de la resistencia genética vegetal como herramientas clave para el manejo integrado de esta enfermedad, reduciendo así el uso de los productos químicos tradicionales. Esta tesis surge en el marco de una colaboración multidisciplinar entre los grupos de investigación Patología Agroforestal AGR-216 y Recursos Genéticos y Mejora del Olivo (UCOLIVO) AGR-157; y cabe destacar que recientemente ha sido ganadora del IX Premio de la Cátedra AgroBank a la Mejor Tesis Doctoral, impulsada por CaixaBank y la Universidad de Lleida.

Antón Domínguez ha evaluado el efecto de diferentes extractos vegetales obtenidos en laboratorio -cáscaras de granada y hojas de algarrobo- y otros ya comercializados -como sauce y algas- en ensayos in vitro frente a V. dahliae y en el progreso de la enfermedad en plantones de olivo. Sus resultados son alentadores, ya que algunos de estos compuestos naturales no solo inhiben ciertas estructuras reproductivas del patógeno, sino que reducen la incidencia y severidad de la enfermedad, actuando como potenciales inductores de la resistencia natural de la planta, explica esta doctora.

Imagen durante el transcurso de la investigación. / CÓRDOBA

Además, la autora realizó una estancia internacional en el Instituto Politécnico de Bragança (Portugal), donde aplicó dichos extractos vegetales al control de otra enfermedad del olivo, la antracnosis, con resultados igualmente positivos. El potencial de estos compuestos, obtenidos de forma sostenible a partir de residuos vegetales o de la industria agroalimentaria, abre la puerta a una agricultura más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

La resistencia genética, otra herramienta clave para el manejo de esta enfermedad

La tesis también aborda la resistencia genética como otra de las medidas de control más efectivas y económicas. Se ha optimizado un método para evaluar el nivel de resistencia de distintos cultivares de olivo bajo condiciones controladas, validando los resultados con un ensayo en condiciones de infección natural en campo. Este método ofrece una herramienta de gran utilidad para los programas de mejora genética y para los agricultores que buscan cultivares más resistentes a la enfermedad.

El estudio se amplía al pistachero, un cultivo en auge en Andalucía, donde la verticilosis también ocasiona pérdidas significativas. En este caso, se han comparado varios portainjertos de ‘Pistacia’ (el nombre científico del género botánico al que pertenece el pistachero) y se ha identificado el híbrido UCBI (desarrollado por la Universidad de California-Berkeley) como el más resistente a la enfermedad en condiciones de campo. Este estudio resalta la importancia de la elección del portainjerto y de la conservación de los recursos genéticos de Pistacia.

En definitiva, un trabajo desde la Universidad de Córdoba que sienta las bases para combinar bioprotección y mejora genética en una estrategia integrada contra la verticilosis del olivar y el pistachero; en un avance que reafirma el papel de la investigación cordobesa en la defensa de un modelo agrícola más sostenible.