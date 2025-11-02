Kutxabank impulsa la financiación verde

En un momento en que empresas y ciudadanos se enfrentan al reto de redefinir su papel frente al cambio climático, la financiación sostenible se está consolidando como una herramienta clave para canalizar recursos hacia la economía verde. Según los expertos, no se trata solo de productos financieros, sino de una manera de acompañar a la ciudadanía en la transición energética, con herramientas como la ayuda a la rehabilitación de viviendas para hacerlas más eficientes, la reducción del consumo energético o la apuesta por una movilidad más limpia, entre otras cuestiones.

En este contexto, entidades que operan en la provincia de Córdoba, como Kutxabank (que ha integrado a Cajasur), contemplan la sostenibilidad en su actividad y en sus productos, como ocurre con su préstamo sostenible que financia proyectos que generan un impacto positivo en el medio ambiente. Estos préstamos ofrecen condiciones preferentes para quienes invierten en eficiencia energética en sus viviendas o en movilidad ecológica, dos de los ámbitos más decisivos en la reducción de emisiones en el día a día. Las finalidades de estos préstamos -apunta el banco- van dirigidas, entre otras cuestiones, a la instalación de sistemas de aislamiento térmico, sustitución de ventanas por modelos de mayor rendimiento, adquisición de electrodomésticos de bajo consumo, colocación de paneles solares o compra de vehículos con etiqueta ECO o Cero emisiones.

En el caso de la hipoteca ‘eficiente’, Kutxabank premia a los clientes que hacen que su vivienda sea más eficiente energéticamente, con una bonificación de estas acciones con un 0,10%. Así, los clientes pueden obtener esta reducción extra en su hipoteca, si con mejoras en su vivienda consiguen una certificación de eficiencia energética -CEE- A o B o una mejora de, al menos, 2 letras; por ejemplo, pasar de una E a una C. «Esta bonificación extra se mantendrá durante toda la vida del préstamo y se sumará al resto de bonificaciones contempladas en una hipoteca de Kutxabank, pudiendo alcanzar la reducción en un préstamo para la compra de una vivienda hasta el 1,20%», explica esta entidad. La financiación sostenible forma parte de la estrategia corporativa de Kutxabank. En el primer semestre de este año, el grupo elevó a 2.033 millones de euros (un 38% más que un año antes) la financiación sostenible. Asimismo, mantiene 1.196 millones de euros en fondos de inversión sostenibles, liderando el mercado con un 37% de cuota. Además, su plan estratégico al 2027 prevé más de 10.000 millones de euros de nueva financiación sostenible; el doble que la prevista en su plan anterior.

Un vehículo con etiqueta ECO. / EUROPA PRESS.

Por otro lado, y en el desarrollo de su propia actividad, la entidad en los últimos años ha reducido su consumo energético, que además es 100% renovable, con la renovación de sus oficinas y la modernización de sus sedes centrales, «lo que ha mejorado nuestro comportamiento energético y reducido nuestra huella de carbono», indican.

«Nuestro objetivo es acompañar a particulares y comunidades en la transición hacia un modelo energético más limpio, accesible y eficiente. En la práctica, esto se traduce en productos que no solo financian obras o compras, sino que incentivan un cambio cultural hacia la sostenibilidad doméstica. Cada préstamo destinado a mejorar el aislamiento de una vivienda o a sustituir un vehículo contaminante se convierte, así, en una pequeña victoria frente al cambio climático», resaltan desde este banco.

En definitiva, un ejemplo desde el sector bancario cordobés que impulsa un futuro más verde y presta apoyo financiero a la necesaria transición energética. Porque financiar en el presente y el futuro también pasa por financiar de forma más sostenible.