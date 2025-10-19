Jóvenes para un consumo sostenible

Aunque la mayor parte de la juventud de hoy está más concienciada con la necesidad del cuidado de la naturaleza y de un consumo más sostenible que generaciones pasadas, todavía queda mucho camino por recorrer a la hora de que los jóvenes se impliquen en estas cuestiones de manera concreta, según los expertos. Para ello, desde distintas asociaciones y ONGs se trabaja en ver la mejor forma de involucrar a los jóvenes en esta materia.

Ejemplo de ello ha sido el sexto Encuentro Estatal de Ciudades por el Comercio Justo que se ha celebrado este jueves y viernes en Córdoba, organizado por la cooperativa de interés social y sin ánimo de lucro Ideas, con sede en Córdoba; y la ONG Proyde; con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid); con el objetivo de impulsar el comercio justo y contribuir a un desarrollo más sostenible.

En este marco, el jueves por la tarde el Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba acogió el diálogo de apertura de este encuentro, La juventud a favor del comercio justo: herramientas para una justicia ecosocial, en la que se desarrolló una reflexión, junto a jóvenes del Sur y del Norte Global, investigadoras y educadoras sociales, acerca del impulso y la implicación de la juventud en las herramientas que desde la producción y el consumo pueden revertir el cambio climático y la justicia global.

Implicar a las nuevas generaciones

«Esta mesa ha buscado cómo implicar a las nuevas generaciones en el consumo responsable y la sostenibilidad», como explica Laura Carmona, de la cooperativa Ideas y coordinadora de esta actividad.

Un momento de la mesa redonda que abrió este Encuentro. / CÓRDOBA

Una de las ideas más repetidas fue que el consumo es también una forma de participación política. «Las personas jóvenes -señalaron algunas ponentes-, están cada vez más preocupadas por el cambio climático y las desigualdades globales, pero demandan mensajes más cercanos y coherentes, además de espacios donde su voz tenga peso real». En esta línea, desde esta mesa se afirmó que el comercio justo tiene que salir de las tiendas «y entrar en las aulas, en las redes sociales y en los espacios donde se construyen las decisiones de consumo», apuntó Carla Cruz, de la ONG Proyde.

«El comercio justo tiene que salir de las tiendas y entrar en las aulas»

Desde el ámbito universitario, Mamen Cuéllar, del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba (UCO), subrayó la importancia de vincular la sostenibilidad con la vida cotidiana. Según explicó, los jóvenes pueden liderar el cambio «si sienten que las alternativas no son solo un sacrificio, sino una manera de vivir mejor y con más sentido».

Este debate contó también con las voces de Jenny Lemay, productora de quinua en Ecuador e integrante de la cooperativa Maquita, y de Consuelo Sánchez, de Ceproa (Perú). Ambas recordaron que detrás de cada producto de comercio justo hay una historia de dignidad y resistencia frente a la desigualdad. «Consumir de forma justa no solo mejora nuestras vidas, también cuida la tierra y fortalece a las comunidades», señaló Lemay.

Propuestas

Entre las propuestas surgidas, se destacó la citada necesidad de reforzar la educación en consumo responsable, impulsar redes juveniles que vinculen la acción climática con el comercio justo, y garantizar que las administraciones locales den ejemplo incorporando estos criterios en sus compras públicas. En resumen, un debate que evidencia desde Córdoba que sin la implicación de la juventud no habrá transición ecológica ni justicia global, y que las nuevas generaciones deben impulsar una economía donde las personas y el planeta estén en el centro.