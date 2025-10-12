Aprovechando mejor el agua

Si de agua hablamos, la sostenibilidad no solo pasa por su ahorro y no derroche por parte de todos, sino por otros parámetros y herramientas que también contribuyen a mejorar la eficacia y eficiencia en su consumo, según los expertos.

En este contexto, la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), dependiente de la Diputación Provincial de Córdoba, está poniendo en marcha una profunda modernización del ciclo urbano del agua a través de la digitalización. Esta política está alineada con los objetivos de resiliencia y transición ecológica, buscando asegurar la gestión sostenible de este recurso vital ante los desafíos del cambio climático.

Emproacsa, también denominada Aguas de Córdoba, proporciona servicios a 71 municipios y dos entidades locales autónomas de la provincia cordobesa, abarcando aproximadamente el 82% de la población provincial, excluyendo la capital.

Esta transformación tecnológica cuenta con la financiación de la Junta de Andalucía, que recientemente informaba que ha concedido 4,3 millones de euros en ayudas para 43 proyectos de digitalización del control del uso del agua urbana de Emproacsa, en el marco del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua.

La provincia de Córdoba ha sido una de las principales beneficiarias en Andalucía de esta convocatoria de digitalización, cuyo objetivo principal es «contribuir a la mejora de la eficiencia del uso del agua y a la reducción de las pérdidas en las redes de suministro», según indica la Junta.

Uno de los objetivos es evitar las fugas de agua en la red. / Córdoba

En esta línea, los proyectos de digitalización de Emproacsa están orientados fundamentalmente a la conservación y mejora de las masas de agua, y a la adaptación de las infraestructuras a los efectos del cambio climático, por lo que se esperan diversos beneficios directos en la gestión ambiental de este recurso hídrico.

Entre ellos, esta empresa provincial resalta la reducción de pérdidas en las redes de distribución cercana al 19%, lo que representa un ahorro de 722.000 metros cúbicos de agua; así como el propio ahorro energético, donde se estima una mejora en la eficiencia energética de un 13,8%.

«El mejor rendimiento de la red y la reducción de las fugas se traducen directamente en un menor consumo de energía necesaria para el tratamiento y bombeo, lo que contribuye a la mitigación del cambio climático», señala esta empresa.

Otro de los beneficios es la protección del medio natural, ya que la mejora de la eficiencia y la reducción de las pérdidas no controladas «disminuye la presión sobre las masas de agua en captación, contribuyendo así a la mejora del estado y a los objetivos ambientales establecidos en la planificación hidrológica».

Para alcanzar estos objetivos, Emproacsa plantea tecnologías como la telelectura inteligente, que no solo facilita la facturación remota sino que es la herramienta fundamental para el conocimiento preciso de los usos del agua; y la detección de fugas con Inteligencia Artificial (IA), que utiliza algoritmos avanzados, permitiendo la detección de anomalías y predicciones.

Además, y entre otras medidas, se están desarrollando modelos de gemelos digitales para las redes municipales de abastecimiento y saneamiento. El gemelo digital de saneamiento, por ejemplo, «contribuye a la mejora de los objetivos ambientales al optimizar la gestión de vertidos y monitorizar los caudales».

En definitiva, digitalización para ofrecer servicios de calidad smart city y sostenibles en zonas rurales, preservando el medio ambiente. Un requisito ya clave para Europa.