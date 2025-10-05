Construyendo con sostenibilidad

En un sector como el de la construcción, intensivo en el uso de recursos y con gran impacto ambiental según los expertos, resulta especialmente destacada la existencia de empresas que deciden transformar sus procesos desde la raíz para alinearse con los retos climáticos y sociales actuales.

Es el caso de la constructora OYPA (Obras y Proyectos Aguirre), con sede en Córdoba y con cuatro décadas de trayectoria, que ha sabido combinar tradición y modernización con un enfoque claro: construir de manera más responsable con el medio ambiente.

Este compromiso se refleja, en primer lugar, en la obtención por parte de esta empresa de la certificación ISO 14001, que garantiza una gestión ambiental orientada a minimizar impactos, acreditaciones que «no son meros sellos: implican auditorías externas, protocolos de mejora continua y una apuesta firme por la eficiencia de los recursos y la reducción de residuos», afirman desde esta empresa.

No en vano, la sostenibilidad se integra en la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de esta empresa, basada en tres pilares: ambiental, social y empresarial. En esta línea, OYPA -que tamién cuenta con delegaciones en Madrid y Valencia- ha firmado su adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, lo que supone alinear sus operaciones con los diez principios universales en derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción, al tiempo que contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 13 de acción por el clima. Estos compromisos le permitieron recibir el pasado año la distinción a la Pyme Sostenible de Córdoba, concedida por la Cámara de Comercio de Córdoba, que distingue a aquellas pymes que destacan por sus políticas ambientales, sociales e innovadoras.

Pyme Sostenible 2024 por la Cámara de Comercio de Córdoba. /CÓRDOBA.

Pero el aspecto más innovador de esta empresa es la integración de la tecnología digital en la construcción sostenible. La empresa utiliza la metodología BIM (Building Information Modeling) que permite simular el comportamiento ambiental de los edificios antes de ser construidos, anticipar riesgos y optimizar el uso de materiales. «Combinado con los principios de gestión Lean, esta metodología reduce errores y disminuye de forma significativa el desperdicio de recursos, tanto materiales como energéticos», asegura esta empresa.

Además, OYPA utliza herramientas como la realidad virtual y aumentada para la planificación, la impresión 3D para elementos constructivos y la aplicación de IoT (Internet de las Cosas) y Big Data para supervisar procesos y mejorar la eficiencia energética. «Estas innovaciones no solo optimizan la productividad, sino que refuerzan el compromiso con el medio ambiente al reducir consumos innecesarios y mejorar la trazabilidad de los impactos», señalan.

Todo ello con el lógico uso de materiales sostenibles y procesos que respetan las estructuras existentes, alineándose con la economía circular y la preservación del patrimonio edificado.

La sostenibilidad, no obstante, sigue siendo un camino en evolución, y esta constructora también trabaja para avanzar en la mejora de indicadores ambientales, como emisiones de CO2, eficiencia energética y consumo de agua.

En definitiva, un ejemplo desde la pyme cordobesa del sector de la construcción que aúna innovación y sostenibilidad, combinando certificaciones, digitalización, uso de materiales responsables y compromiso con los ODS. Y que refleja cómo la lucha contra el cambio climático también se libra desde lo local, con empresas que entienden que ‘construir’ el futuro pasa necesariamente por construir de forma sostenible.