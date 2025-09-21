Sostenibilidad desde los cimientos

Como en tantas otras actividades, el sector de la construcción viene interesándose por la sostenibilidad no sólo en el uso de materiales y recursos, sino en las distintas fases de todo el proceso constructivo. Pero, ¿qué se entiende por un proyecto de construcción sostenible? Según algunos expertos, para que un proyecto de construcción se considere sostenible se debe planificar, diseñar, construir, desarrollar y habitar de manera que minimice su impacto negativo en el medio ambiente y en la salud humana, al tiempo que maximice la eficiencia y el uso responsable de los recursos.

Ejemplo de ello es la empresa cordobesa Cosmo Proyecto Salud, dedicada a proyectos de construcción, rehabilitación y reformas sostenibles, que desde su fundación está centrada en «transformar la industria de la construcción con un enfoque centrado en la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente», según se afirma desde esta empresa. En este sentido, promueve un modelo de construcción «más ecológico, saludable y consciente» para los espacios habitados, con una filosofía y servicios desarrollados con criterios de sostenibilidad ambiental, social y de bienestar humano.

«Buscamos que los usuarios integren prácticas sostenibles en su rutina»

No en vano, esta firma explica que desde la planificación de un proyecto hasta la obra ejecutada, busca minimizar impactos ambientales y fomentar prácticas éticas. «Esto implica un compromiso explícito con materiales, técnicas y tecnologías respetuosas con el entorno», señalan.

En este sentido, entre sus pilares se encuentra el reciclaje de materiales, la generación de ahorro económico y ambiental, y el diseño sostenible con innovación tecnológica.

Tres grandes apartados

Entre los servicios que presta, estos se articulan en tres grandes apartados: hábitats saludables, donde realizan reformas focalizadas en eficiencia, confort térmico, acústico, prevención de humedades, aislamiento, instalaciones eléctricas eficientes, y urbanismo con respeto al entorno; hábitos, abordando el uso cotidiano del espacio, proponiendo mejoras en ventilación, accesibilidad, control de consumos energéticos y utilización de energía solar, orientado «a que los usuarios integren prácticas sostenibles en su rutina»; y asesoría de imagen, donde ofrecen orientación para que el estilo, materiales de decoración, colores, tratamientos, etc. de los distintos proyectos estén alineados con valores ecológicos.

En esta línea, Cosmo Proyecto Salud hace hincapié en la importancia del reciclaje de materiales, de pinturas y acabados ecológicos, y del uso de madera certificada. Elementos que «no sólo protegen el medio ambiente, sino que mejoran la calidad de vida dentro de los espacios reformados».

Bienestar emocional

Y es que esta empresa cordobesa no plantea la sostenibilidad únicamente como reducción de huella de carbono o ahorro energético, sino que también la vincula con el bienestar emocional, con que los espacios construidos o reformados «reflejen valores y generen armonía. La accesibilidad, la ventilación saludable, la acústica adecuada, espacios mejor organizados: todo forma parte de una estrategia que busca que los usuarios no sólo vivan en un espacio ‘verde’, sino que se sientan mejor en él», apuntan.

En definitiva, un ejemplo del sector de la construcción cordobés que combina el respeto por el medio ambiente con la salud de las propias personas, y que plantea que la sostenibilidad no es sólo un añadido, sino que debe ser una parte inherente del diseño de los proyectos. Porque «una reforma sostenible puede mejorar el bienestar emocional al proporcionar un entorno más saludable y confortable para habitar, al tiempo que reduce el estrés relacionado con las preocupaciones ambientales a largo plazo», afirman.

