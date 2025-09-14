Los colegios alzan la ‘bandera verde’

Con el arranque esta semana del curso escolar en segundo ciclo de educación Infantil y Primaria, y el inicio mañana en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional; no sólo miles de niños y jóvenes inician sus clases, sino que los centros educativos retoman sus actividades, en las que cada año están cada vez más presentes los conceptos de sostenibilidad y respeto y cuidado por la naturaleza.

En este sentido, son cada vez más los colegios e institutos cordobeses que, por encima de los contenidos curriculares obligatorios, vertebran toda una serie de actividades e iniciativas paralelas en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; tales como charlas, huertos escolares, organización de exposiciones sobre la materia, visitas en contacto con la naturaleza, etc.

De éstos, tres centros educativos de la provincia cordobesa han comenzado este curso con la ‘Bandera Verde’, que atestigua su compromiso con la sostenibilidad. No en vano, y al igual que las playas cuentan con las conocidas banderas azules, los colegios andaluces tienen estas particulares banderas que viene entregando la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía.

En concreto, un total de 20 centros educativos andaluces comienzan este curso con esta distinción que se concede en el marco del programa Ecoescuelas, siendo los tres centros cordobeses que la han conseguido el colegio Nuestra Señora de Loreto, de Dos Torres -que la recibe por primera vez-; al que se suman el CDP Greguerías, de Fernán Núñez, y el colegio Maestro Jurado, de Hinojosa del Duque; que a finales del pasado curso ‘renovaban’ sus banderas.

Acto en el que se entregaron las nuevas 'Banderas Verdes'. / Córdoba

Este galardón premia a las Ecoescuelas que han superado satisfactoriamente la evaluación de sus proyectos de sostenibilidad, realizada por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) y homologada a nivel europeo. En reconocimiento a aquellos centros que consiguen determinados niveles de mejora y compromiso, el programa Ecoescuelas contempla la concesión de la ‘Bandera Verde’ por un periodo de tres años, convirtiendo así a estos centros en modelo de referencia socio ambiental. Como explican desde el colegio Nuestra Señora de Loreto de Dos Torres, para obtener este galardón «hemos tenido que alcanzar una serie de objetivos y desarrollar un proyecto educativo que englobe todas las actuaciones referidas a la Educación Ambiental». Algo de lo que son concientes, y aplauden, la mayoría de las familias de los alumnos de este colegio, como también afirman desde este centro.

No obstante, esto no significa que no haya muchos más colegios que apuesten por la sosteniblidad, ya que la propia Red Andaluza de Ecoescuelas está integrada por 350 centros, más de 10.000 docentes y casi un millón y medio de estudiantes. Estos centros destacan por su alta implicación y compromiso en proyectos de Educación Ambiental para la Sostenibilidad, abordando temas clave como el cambio climático, biodiversidad y geodiversidad, ecosistemas forestales y flora silvestre, educación para la circularidad, y gestión y valor del agua, entre otros, según se explica desde la Consejería.

El programa Ecoescuelas, coordinado internacionalmente por la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE) y desarrollado en España por Adeac, busca impulsar la educación ambiental en los centros escolares y en la comunidad local, creando una red de intercambio y cooperación. Con ello, se promueve la puesta en práctica de la Agenda 2030, «fomentando la participación de las futuras generaciones y concienciándolas sobre la importancia del medioambiente en su día a día». Todo ello desde las aulas.

Suscríbete para seguir leyendo