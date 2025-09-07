Turismo ‘titulado’ en sostenibilidad

A sectores como el turismo rural o el turismo de naturaleza, más vinculados a la realización de actividades recreativas y de disfrute en contacto directo con entornos naturales como parques y bosques, se les presupone un respeto y cuidado mayor por el medio ambiente, aunque en los últimos años estos sectores también están yendo un paso más allá y están avanzando en la puesta en marcha y promoción de prácticas sostenibles, que, entre otras cuestiones, también contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático.

Es el caso del Camping Los Villares Sierra de Córdoba, ubicado en el Parque Periurbano cordobés de Los Villares, que gestiona la empresa cordobesa Domus Beticae, que demuestra su apuesta por la sostenibilidad con varios reconocimientos y sellos de calidad, como el Certificado ‘S Sostenibilidad Turística’ del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES); y la marca ‘Parque Natural’ de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ambos obtenidos este año.

Para la obtención del Certificado ‘S Sostenibilidad Turística’, el camping cordobés tuvo que superar a finales del pasado año una auditoría independiente en la que demostró su compromiso medioambiental y logros en el establecimiento de los denominados 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, presentando iniciativas en todos y cada uno de estos objetivos, según se informa desde Domus Beticae, empresa también concesionaria de los equipamientos públicos existentes en el Parque de Los Villares.

Por lo que respecta a la marca ‘Parque Natural’, este camping la ha conseguido en la categoría de Establecimientos de alojamiento con servicios de restauración y de ocio, sin que se descarte ampliar este reconocimiento a otras actividades de ocio y turismo activo que desarrolla esta empresa cordobesa.

Este reconocimiento es un título creado por la citada Consejería que distingue a aquellas empresas implantadas en los parques naturales de Andalucía que ofrecen al visitante productos y servicios diferenciados, pero asociados a los valores medioambientales del entorno, «y que contribuyan a dinamizar sus territorios con un compromiso de calidad de vida», según señala la Orden que regula esta marca.

Fauna en el entorno de Los Villares. / Córdoba

Junto a estos dos reconocimientos, el Camping Los Villares Sierra de Córdoba también obtuvo en el 2022 el Premio Turismo Sostenible del Instituto Municipal de Turismo de Córdoba (Imtur); y dentro de su política para poner en valor los recursos y valores naturales, turísticos, históricos y socioeconómicos de la Sierra cordobesa, también obtuvo el pasado año 2024 el título ‘Bike Territory’ de la Real Federación Española de Ciclismo, para sus instalaciones y su entorno, tanto por la calidad de los servicios para la práctica de este deporte como por su ejemplar red de senderos en el parque y alrededores.

Y es que, como indica Santiago Antón, gerente de Domus Beticae. «no hay otro camino para el turismo que el turismo sostenible, porque además de ser rentable a corto y largo plazo, es ético, honrado y de sentido común».

En definitiva, un ejemplo de sostenibilidad en plena sierra cordobesa, a pocos kilómetros del entorno urbano de Córdoba capital, y gestionado por una empresa comprometida con este entorno, ya que, «por poco que quieras a Córdoba y a su Sierra, cuando subes a Los Villares no te queda más remedio que hacer las cosas bien para que esto dure para siempre y siga disfrutando todo el mundo de este privilegio», como concluye el director de este camping, Valeriano Cassani.

