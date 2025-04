Naturaleza desde la óptica literaria

Aunque sea un terreno aparentemente alejado, la creación literaria puede desempeñar un papel fundamental en la promoción del desarrollo sostenible, según los expertos. No sólo a nivel de concienciación y divulgación de los problemas ambientales, sino también para generar una mayor sensibilización sobre la necesidad del respeto al medio ambiente.

Presentación de estas jornadas en la Diputación. /CÓRDOBA.

Desde esta óptica, el próximo martes, miércoles y jueves la sede de la Diputación de Córdoba acogerá las jornadas ‘LiterNatura’, un espacio que reunirá a destacados naturalistas y autores a nivel nacional para reflexionar sobre la vinculación de la naturaleza y el medio ambiente y su proyección en obras literarias como la novela, el ensayo o la poesía, o en producciones audiovisuales. La asistencia será libre hasta completar aforo.

Esta iniciativa cultural novedosa pondrá sobre la mesa la temática del medio ambiente y el cambio climático desde la óptica de la literatura, como ha explicado el delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, que resalta que esta iniciativa es «muy interesante para los amantes de la literatura y la naturaleza en la que se tratarán temas que nos preocupan, vistos desde el punto de vista de la literatura, ya que hay muchos autores que plasman esta preocupación en sus trabajos».

En esta línea, el escritor de Villanueva del Duque que participa en estas Jornadas, Alejandro López Andrada, afirma que en ellas se va a tratar el tema de la influencia de la naturaleza en la creación literaria, «pero desde un punto de vista singular como es la imagen, nos interesa tratar esa imagen de la naturaleza contada a través de un narrador, un ensayista o un poeta, y también la imagen que ese relato o proyecto literario transmite a través de un corto o película».

Para ello, estas jornadas contarán con figuras relevantes de la literatura española, el ensayo, el naturalismo y el ecologismo, defensores de la naturaleza y profesionales de la educación medioambiental a través de su obra ensayística, narrativa, poética o cinematográfica.

Entre ellos, el escritor y naturalista Joaquín Araújo, para el que este encuentro evidencia «que hemos mejorado mucho en cuanto a la percepción de una civilización que se caracteriza por su voluntario alejamiento de los paisajes todavía vivos, de los procesos esenciales o el origen de toda cultura». En este sentido, y según Araújo, «uno de los antídotos para enfrentar la amenaza del planeta es acordarnos de que nuestra sensibilidad, conocimiento y reconocimiento tienen que ver con lo que nos hizo posibles y nos mantiene, el sentimiento de la naturaleza».

No en vano, y según diversos autores, el auge y el aumento de los libros relacionados con el medio ambiente, la cultura rural y los mundos primitivos pueden conducir al optimismo, «porque si no cambiamos el modo de contemplar y sentir la naturaleza no afrontaremos los colapsos que se avecinan».

‘LiterNatura’ dará comienzo el martes 8 de abril con la proyección del documental ‘Ainielle’, de Eduardo de la Cruz, un trabajo basado en el novela ‘La lluvia amarilla’, de Julio Llamazares. Tras su visualización le seguirá una charla-coloquio en torno a la despoblación, que será dirigida por Julio Llamazares y López Andrada.

La segunda jornada del miércoles girará sobre la vida y obra del conocido naturalista y divulgador de la década de los 70 Félix Rodríguez de la Fuente, con otra charla coloquio en torno al 50 aniversario del famoso programa ‘El hombre y la tierra’.

Finalmente, el 10 de abril se proyectará el documental Macizo Colombiano, Premio Delfín en el Festival de Cannes, que servirá de punto de partida para otro debate. n