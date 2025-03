Recogida de naranja e impacto en aves

En plena recogida de naranjas en la ciudad de Córdoba, que comenzó el pasado 21 de enero por parte de Sadeco, y en la que por segundo año consecutivo se están utilizando máquinas vibradoras para esta recolección debido al buen resultado obtenido el pasado año -dado que esta técnica «es muy efectiva y no supone ningún daño para el árbol», según la presidenta de Sadeco, Isabel Albás-; colectivos ecologistas han defendido que esta necesaria recolección debe compatibilizarse mejor con la protección de la avifauna urbana, especialmente de las especies que anidan en los naranjos como los verderones, mirlos y gorriones.

En este contexto, y dentro de las labores de denuncia, sensibilización y concienciación que vienen realizando las asociaciones ecologistas cordobesas; la pasada semana Ecologistas en Acción Córdoba y SOS Vencejos mantenían una reunión con la presidenta y gerente de Sadeco para trasladar su preocupación por la manera en la que se viene recogiendo la naranja y su impacto negativo en la avifauna.

Un encuentro tras el que estos colectivos ven por primera vez «cierta receptividad por parte del Ayuntamiento, aunque ya con la campaña de recogida iniciada, y del que salimos con el compromiso de que a 31 de marzo, como muy tarde, se elimine el uso de los vibradores, y que el resto de naranjas que puedan quedar de los más de 28.000 naranjos se recoja de manera manual», como explican desde Ecologistas en Acción Córdoba.

Recogida de naranjas ya caídas por las calles de la ciudad. / CÓRDOBA

No obstante, esto no significa que los ecologistas estén de acuerdo con el actual modelo y plazos de recogida de la naranja en la capital cordobesa. En este sentido, ¿cómo debería ser esta recolección para no perjudicar a las citadas especies?

Desde SOS Vencejos y Ecologistas en Acción ponen el acento en que la campaña debería comenzar antes, a principios de diciembre, como ocurre en otras ciudades como Sevilla, con el fin de no coincidir con el ciclo de reproducción de las aves que anidan en los naranjos. Este adelanto, conjugado con la puesta en marcha de los recursos humanos necesarios, permitiría terminar la recogida a finales de enero. Un adelanto necesario, «máxime en un escenario de cambio climático, donde el aumento de las temperaturas y el ‘recorte’ del otoño y la primavera, está provocando que muchas especies de aves entren en celo antes», explican estos colectivos.

Además, los ecologistas también apuntan que si se recogieran antes, se evitaría que muchas naranjas terminaran caídas en el suelo, como ocurre actualmente en muchas calles de Córdoba, reduciéndose así el riesgo de caídas, además de evitar la suciedad que eso supone.

Con vistas a plantear el mejor modelo de recogida de la naranja en la capital, que también pasaría por la vuelta a la recogida 100% manual, Ecologistas en Acción Córdoba ha decidido este miércoles, en una de sus asambleas ordinarias, elaborar un informe con vistas a la próxima campaña, de la mano del colectivo SOS Vencejos, con el fin de trasladárselo al Ayuntamiento para mejorar la protección de estas especies, protegidas por la normativa vigente en materia de protección del periodo de reproducción de las especies de aves.

En definitiva, un ejemplo de la labor de sensibilización y difusión de las asociaciones ecologistas en algo tan ‘local’ como los naranjos en Córdoba, «en un contexto en el que ya hay una Declaración Municipal de Emergencia Climática que destaca la necesidad de incrementar esfuerzos en todas las áreas para mitigar sus efectos, y proteger la biodiversidad es un paso más por su estrecha relación con las causas y efectos de dicha crisis climática», se recuerda desde estas dos entidades.