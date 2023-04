El nuevo Plan Municipal contra el Cambio Climático (PMCC) de Córdoba podría aprobarse en el Pleno del Ayuntamiento de este mes de abril, con lo que no solo se viene a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Andaluza de Cambio Climático, sino que también se articula la aportación a la lucha contra el cambio climático de la ciudad.

Este PMCC ha sido liderado por el Área municipal de Infraestructuras a través del Departamento de Medio Ambiente, aunque tiene un carácter transversal ya que en su elaboración no solo han estado implicados todos los servicios municipales, organismos autónomos y empresas municipales; sino múltiples agentes y la ciudadanía. Como explica el delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Álvarez, «el problema que se pretende atajar tiene múltiples vertientes, por lo que el planteamiento que debe hacerse necesariamente implica a muchos agentes».

Este PMCC llega tras un amplio proceso de participación en Córdoba

Esto fue precisamente lo que llevó a crear una Comisión Municipal de seguimiento ante el Cambio Climático, que está integrada no sólo por una representación de los distintos entes municipales, sino por distintos actores como la Universidad de Córdoba, la Universidad Loyola, la patronal CECO, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Consejo del Movimiento Ciudadano o la propia Junta de Andalucía; con cauces de participación ciudadana a través del Consejo Municipal de Medio Ambiente, el del Movimiento Ciudadano, el Consejo Social y los Consejos de Distrito.

Con la participación de todos se ha elaborado este Plan, que se estructura en tres grandes pilares. El primero, mitigación de emisiones e impulso a la transición energética, incidiendo fundamentalmente en actuaciones para la mejora de la eficiencia energética, aprovechamiento de fuentes renovables y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En segundo lugar, adaptación al cambio climático, a través de medidas desarrolladas para preparar a las infraestructuras, los servicios y la ciudadanía a asumir ciertas alteraciones esperadas en el clima. Por último, se resalta la comunicación y participación de las medidas propuestas a la ciudadanía.

Respecto a las medidas de mitigación, el PMCC prevé 28 actuaciones enmarcadas en 6 líneas estratégicas que supondrán una previsión presupuestaria de entre 38 y 41 millones de euros.

«Entre ellas -destaca Antonio Álvarez- podemos señalar actuaciones para fomentar la movilidad sostenible, con la instalación de puntos de recarga para el parque móvil público y privado; implantación de Zonas de Bajas Emisiones; intensificación del uso de las TIC en la administración electrónica; y renovación de la flota municipal de vehículos, entre otras muchas».

En lo concerniente a las medidas de adaptación, son 30 las contempladas enmarcadas en 4 líneas estratégicas, con una previsión presupuestaria de unos 22 millones de euros. Entre las más relevantes pueden citarse el programas de ayudas a la rehabilitación de vivienda y acceso a la vivienda a mayores de 65 años para prevenir los efectos del cambio climático, las actuaciones de la Oficina del Territorio respecto a la situación de las parcelaciones, la elaboración de estudios sobre los impactos del cambio climático en la gestión del agua, así como actuaciones de revegetación del espacio urbano. «Aquí quiero destacar el papel de Sadeco 5.0, que es un gran proyecto de la ciudad que generará hidrógeno a partir de los biorresiduos», resalta Álvarez.

Se contemplan un total de 58 actuaciones de mitigación y adaptación

Todo ello teniendo en cuenta que, como recuerda este delegado, «el cambio climático es una realidad en todo el planeta, pero que en lugares como nuestra ciudad alcanza especial relevancia que puede apreciarse claramente en situaciones tales como un alargamiento de la fase estival, una reducción generalizada de las precipitaciones o una mayor periodicidad e intensidad en cuanto a las olas de calor».

En todo caso, el proceso que ha llevado a este PMCC aún no ha finalizado, porque tras su aprobación inicial en Pleno se abrirá un espacio de información pública durante un mes. Además, se trabaja en la forma de seguimiento y evaluación permanente de todas las actuaciones que deberán someterse a revisión cada dos años.

No en vano, y como afirma Álvarez, «esto no es sino el inicio de un camino que debemos recorrer entre todos si queremos salvaguardar ya no el bienestar y seguridad de nuestra generación, sino sobre todo de las venideras».