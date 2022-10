La hostelería, contra el cambio climático

Ayudar a reducir el impacto ambiental del sector de la hostelería con consejos y herramientas disponibles para los bares y restaurantes; impulsar a este sector como ejemplo de compromiso en la lucha contra el cambio climático; y visibilizar acciones y buenas prácticas de los establecimientos adheridos a la iniciativa. Estos son los tres objetivos principales de Hostelería #PorElClima, un proyecto puesto en marcha a nivel nacional por la Fundación Ecodes, con el impulso de Coca-Cola y la colaboración de la Confederación Empresarial Hostelería de España, que en el caso de la provincia de Córdoba cuenta con 412 establecimientos adheridos, y el respaldo de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Córdoba (Hostecor).

Precisamente, esta iniciativa será presentada el próximo 19 de octubre en el Palacio de Congresos de Córdoba por Coca-Cola, después de que este proyecto comenzara a gestarse antes del inicio de la pandemia del Covid-19, «con el fin de ayudar y colaborar con el sector de la hostelería para un futuro mejor y ofrecer ideas que contribuyan al objetivo de reducir la huella de carbono que genera en el medio ambiente esta actividad», según se informa desde el área cordobesa de esta conocida marca de bebidas que lidera este proyecto.

En concreto, a través de Hostelería #PorElClima se proponen a los bares y restaurantes más de 50 acciones que pueden realizar para mejorar su relación con el entorno en diversos ámbitos, como la energía, el consumo responsable, la movilidad, el uso racional del agua, la correcta gestión de los residuos y la citada reducción de su huella de carbono. No en vano, este proyecto, además de fomentar acciones concretas en los establecimientos del sector, también constituye «una plataforma virtual que reúne a una comunidad de establecmientos hosteleros que han decidido comprometerse con la sociedad, con nuestro entorno y con un futuro mejor», según Coca-Cola. Hasta el momento, y entre las iniciativas puestas en marcha desde el pasado año, se ha desarrollado un ciclo de webinars, «práctico y muy cercano al día a día de los hosteleros», para ayudarles a implementar acciones contra el desperdicio alimentario y el uso de energías verdes, entre otras.

De igual manera, el proyecto busca la constitución de zonas emblemáticas hosteleras que impulsan la accción contra el cambio climático.

De momento, 12 constituidas en toda España, y otras 12 en proceso de conformación, entre ellas Córdoba, para lo que Coca-Cola espera que la citada presentación en el Palacio de Congresos sea un revulsivo y acicate para unir aún más a todo el sector cordobés en este compromiso por el medio ambiente y el clima.

Para ello, este empresa no solo está premiando y reconociendo a los bares y restaurantes más comprometidos con esta iniciativa, convirtiéndolos en Casos de éxito de Hostelería #PorElClima; sino que también está ofreciendo a algunos establecimientos adheridos la posibilidad de una medición de su huella de carbono con el fin de tener «una visión más concreta de cuál es su impacto real en el medio ambiente».

Una medición que, aunque no forma parte del proyecto en sí, no solo ha permitido analizar en algunos casos las emisiones directas causadas por cada establecimiento, sino también las emisiones indirectas derivadas de fuentes de emisión que son propiedad de otras entidades que no dependen del negocio.

Adicionalmente, y gracias a la colaboración de Coca-Cola, los establecimientos que a nivel nacional ya han participado de estas mediciones se han convertido en cero emisiones, al poder compensar las emisiones que ya no pueden reducirse a través de proyectos de Cero CO2, enmarcados en el mercado voluntario de carbono.

Se busca crear zonas emblemáticas hosteleras contra el cambio climático de la mano del sector

«Esta compensación consiste en la financiación voluntaria de una cantidad económica y proporcional a las toneladas de CO2 generadas, a un proyecto de sumidero de carbono mediante la deforestación evitada o protección de un bosque primigenio para evitar su degradación», explican desde esta conocida firma de bebidas.

En definitiva, un proyecto que llega al sector hostelero cordobés y que ya cuenta con más de 3.300 establecimientos adheridos en toda España y 50.000 acciones por el clima ya realizadas; y que mediante ya el compromiso de 412 bares y restaurantes de toda la provincia está visibilizando la apuesta por la sostenibilidad y la Agenda 2030 de este importante sector para la economía y el turismo cordobés.