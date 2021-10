En la lucha contra el cambio climático y el impulso de la sostenibilidad no solo son necesarias acciones, inversiones y compromisos concretos, sino también apostar por la divulgación y conocimiento de los problemas y los retos a afrontar. Una labor que se ejemplifica desde distintas entidades de la provincia cordobesa, entre ellas la Plataforma del Voluntariado de Córdoba, integrada por ONGs de diferentes ámbitos unidas por el objetivo común de la mejora de la acción voluntaria, que ha elaborado la Guía de Recursos para Entidades sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Herramientas y oportunidades, que ofrece recursos a entidades y colectivos similares para que organicen acciones encaminadas a contribuir a los ODS.

En concreto, esta guía ofrece un total de 34 recursos con los que las personas que forman parte de las asociaciones -personal voluntario, personal técnico, juntas directivas y personas destinatarias o usuarias de sus actividades- pueden poner en marcha iniciativas en este sentido.

«Todos los agentes que forman parte de la sociedad pueden contribuir a los ODS que han marcado las Naciones Unidas, con el fin de que puedan conseguirse en el año 2030», afirman desde esta plataforma cordobesa.

Con esta guía (que forma parte del proyecto Entidades comprometidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, financiado por el Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación Provincial de Córdoba) se invita a las entidades cordobesas a que reflexionen y analicen qué acciones pueden llevar a cabo, en su día a día, para contribuir a alcanzar los 17 objetivos marcados en la Agenda 2030.

La guía incluye descripción de actividades, enlaces a internet con otros recursos y videos posibles a utilizar, y cuestiones diversas según el público al que vayan dirigidas.

Entre otras, una acción dirigida a personal técnico, directivo y voluntario de las asociaciones para analizar propuestas para un planeta sostenible desde el ámbito de lo local; o un juego dirigido a todos los públicos, Adivina el ODS, en el que se plantea mostrar el logo de cada objetivo sin su leyenda y adivinar cuál es, qué se sabe de él y qué se puede hacer para contribuir a su consecución. Entre las propuestas, también varios juegos, como la Sopa de letras ODS, un Pasapalabra y un escape room, juego colaborativo diseñado para dos horas de duración. Y entre otras dinámicas, otra de los recursos propuestos apuesta por crear comunidades de trabajo sostenible, o por aprender a gestionar cada entidad alineando su gestión diaria con los ODS.

También se analizan estos objetivos uno a uno. Para el caso del ODS 13, Acción por el Clima, se recuerda que este «persigue adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos», para lo cual se deben «sentar las bases de una economía neutra en emisiones y acompañar a los colectivos más vulnerables en el proceso de transición».

Además, la Plataforma del Voluntariado de Córdoba se ha puesto a disposición de las entidades de la provincia que lo deseen para poder poner en marcha alguna de estas iniciativas, aunque la guía puede ser utilizada de manera autónoma por cada colectivo.

Todo ello bajo la premisa de que «solo si las personas conocen los ODS, pueden contribuir a su consecución, bien desde la escala individual o bien desde lo colectivo, a través del trabajo desarrollado en las entidades», afirman desde la plataforma. No en vano, la Plataforma del Voluntariado realizó el año pasado una campaña entre la ciudadanía para dar a conocer los ODS, en la que participaron unas 150 personas de manera activa, y tras la que se comprobó que el 60% de los cordobeses participantes no habían escuchado hablar de los ODS, y a la mayoría del resto no se les ocurría cómo poder contribuir a su consecución en su día a día.

Así, y según explican desde la plataforma, la citada guía es continuación de este proyecto, en este caso acercando los ODS a las entidades sociales y ONGs y a todas las personas que se vinculan a ellas.

Además, la Plataforma ofrece la posibilidad de organizar talleres sobre los ODS, adaptados a las necesidades e inquietudes de cada entidad.

En resumen, una iniciativa que, en último término, busca llegar a la concienciación y a la acción del colectivo del voluntariado a partir del conocimiento y la reflexión de lo que hay verdaderamente detrás de los ODS y los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU.