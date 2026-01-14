Córdoba se prepara para el día más triste del año: ¿cuándo cae el 'Blue Monday'?

Se acabó la Navidad, el calendario festivo de este año depara pocos puentes en Córdoba y Andalucía, llega la cuesta de enero para los bolsillos, y la cuesta abajo para el estado anímico. Ya sea por el final de la alegría de las fiestas, la vuelta a la rutina, la climatología, con días más grises y lluviosos de lo habitual, o el frío… es complicado mantener el optimismo en un mes, el de enero, que muchos consideran el más largo del año.

Todos estos factores han dado lugar al término que desde principios de siglo determina el día más triste del año, conocido como Blue Monday, o el día más triste del año, que cae en el tercer lunes del mes de enero y es el resultado de un cálculo realizado por el psicólogo Cliff Arnall, de la Universidad de Cardiff, quien en 2005 se propuso averiguar cuál era el día más triste del año, como parte de una campaña publicitaria de Sky Travel.

Las circunstancias del final de las fiestas y la vuelta a la rutina marcan el día más triste del año. / FREEPICK

Años después, su creador renegó de la fórmula y desde el centro universitario se distanciaron del docente (profesor a tiempo parcial) y de su divulgación. Sin embargo, el término ya había calado en el inconsciente colectivo y cada año se remarca en el calendario de enero la llegada del día más gris, más triste, de todo el año.

¿Qué es el Blue Monday?

El ‘lunes azul’ hace referencia al conjunto de variables que influyen en el bajo estado de ánimo de las personas ese día. La presión de los gastos navideños (y la cuesta de enero), el frío, el recuerdo de las fiestas navideñas, la vuelta a la rutina, la desmotivación y los propósitos de año nuevo incumplidos, junto con la depresión postvacacional, contribuyen a crear un estado anímico depresivo, que se traduce en uno de los días más infelices del año.

De ahí que se use el color azul para calificar esta jornada, ya que en el ámbito anglosajón esta tonalidad se vincula a los estados de ánimo más bajos.

El creador del término acabó renegando de él, pero ya estaba popularizado. / FREEPICK

¿Cómo se calcula el Blue Monday?

Aunque la fórmula original de Cliff ha sido desechada y calificada de pseudociencia, en su origen tuvo en cuenta los siguientes factores: el clima (C), las deudas por las compras navideñas (D), el sueldo de enero (d), el tiempo transcurrido entre las vacaciones de Navidad (T), los propósitos del nuevo año (I), las motivaciones positivas (M) y la necesidad de cambios (NA) se traducen en una ecuación que definiría el Blue Monday y que queda tal que así 1/8C + (D-d) 3/8xTi MxNA.

¿Cuándo cae el Blue Monday este 2025?

Sea como fuere, el término llegó para quedarse y de acuerdo con la formulación la triste fecha cae en el tercer lunes de 2026, que este año es el lunes 19 de enero.