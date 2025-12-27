Benita (Maestro Joao): “Así debes vestir en Nochevieja para atraer la suerte en 2026”

¿Cómo vestir en Nochevieja? Mucho ‘brilli brilli’, ropa interior de color rojo y accesorios de impresión. Son algunas de las tendencias que año tras año marcan los looks de la última noche del año. Pero y si el outfit que se elige en Fin de Año fuese más determinante de lo que muchos piensan.

Esto es lo que plantea la vidente Benita (antes conocida como Maestro Joao) que ha dado las claves de cómo vestir en la noche del 31 de diciembre para atraer la suerte el próximo año. Más concretamente, de qué color vestir según lo que se quiere atraer en 2026.

Ha sido en el programa ‘Anda Ya’, de Los 40, donde Benita ha dado las claves para vestir esta Nochevieja.

Del clásico rojo al menos usual verde

Benita ha empezado por el color clásico de la noche de Fin de Año. “Si vistes de rojo estás diciendo ‘aquí vengo yo, sujétame el cubata’” y eso garantiza una agenda absolutamente apretada de eventos y planes en 2026, según la vidente.

El blanco es el color de las buenas intenciones, “de hacer cambios importantes”. El dorado es el mejor color para llamar al dinero. “Es el color de la fortuna, de la suerte, del trabajo, de proyectos”, ha aclarado.

La vidente, por su parte, apuesta por el verde, un color muy navideño, pero con el que pocos se atreven. Es el color de la salud y el bienestar.

Y para quienes escojan el negro, son personas que llaman al misterio y al poder este 2026.