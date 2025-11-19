Benita (Maestro Joao): “Este es el número que ganará el Gordo de la Lotería de Navidad este año”

Empieza la cuenta atrás para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. El 22 de diciembre, los bombos dorados empezarán a girar en el Teatro Real de Madrid, para desgranar uno a uno los décimos premiados hasta llegar a El Gordo y sus 400.000 euros por billete. Cinco números que componen la cifra mágica que dará paso a los gritos, muestras de felicidad y descorche de botellas de champán.

¿Qué número cantará el Gordo de la Lotería de Navidad? Fiel a la tradición de los últimos años, Benita (antes conocida como Maestro Joao) se ha atrevido a avanzar cuál será el número que se lleve el primer premio.

Uno de los bombos antes del comienzo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023 en el Teatro Real de Madrid, a 22 de diciembre de 2023, en Madrid / Eduardo Parra - Europa Press

Ha sido en el programa ‘Anda Ya’, de Los 40, donde se ha atrevido no solo a dar la cifra más buscada de España, sino también adelantar las terminaciones de otros premios.

Este será El Gordo (según Benita)

“El número que se llevará El Gordo de la Lotería de Navidad de este año será el 53.068", aseguraba en el programa matutino de radio.

Sobre el resto de premios, no ha sido tan concreta. El segundo premio, con 125.000 euros al décimo, “terminará en 88”. El tercer premio (50.000 euros al décimo), “acabará en 35” y el cuarto premio, con 20.000 euros por billete, tendrá la terminación de 56.

Aquí se vende el número de Lotería de Navidad de Benita

Para conseguir el número de Lotería de Navidad que, según Benita, ganará el Gordo hay que desplazarse hasta Madrid. Solo dos administraciones de Loterías vende este décimo: en la estación de Chamartín y en Centro Comercial El Restón, en Valdemoro.