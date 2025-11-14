Encuentran un viejo documento que demuestra que la injusticia fiscal no es nueva: los pequeños agricultores cordobeses pagaban el doble que los grandes terratenientes

La presión fiscal y la eterna discusión sobre cómo se reparte la riqueza no son, ni de lejos un debate moderno. Desde hace siglos se mantiene una tensión más que visible entre quienes defienden una financiación pública sólida como la única forma de sostener servicios básicos y, en teoría, empujar la economía hacia adelante y quienes se han esforzado siempre por esquivar sus obligaciones para ganar ventaja a costa del conjunto.

No es un pulso nuevo pero sí es llamativo que vuelva a quedar en evidencia gracias a un documento antiguo que ha salido a la luz y que pone negro sobre blanco que, ya en el siglo XIX, las reglas del juego eran mucho más injustas para los pequeños que para los grandes.

Un rastro histórico que incomoda

El texto, procedente de finales del siglo XIX, describe un panorama fiscal profundamente desigual. Cuenta que, en la provincia de Córdoba, los terratenientes más adinerados lograban ocultar buena parte de su riqueza para evitar pagar los impuestos que les correspondían. Al contrario que ellos, los modestos agricultores no podían esconder nada y terminaban soportando una carga mucho mayor.

De hecho según los cálculos que recoge el documento, en 1897 los campesinos cordobeses sufrían una presión fiscal 2,48 veces superior a la de las grandes explotaciones.

De la Restauración a hoy: un déjà vu incómodo

El documento no se queda en ese episodio y también recuerda que, durante buena parte de la Restauración, la política fiscal española se apoyaba principalmente en impuestos indirectos como los consumos. Esto permitía “hacer caja” sin levantar demasiado la mano sobre la gran propiedad o las grandes empresas, que quedaban relativamente protegidas.

En cambio el peso fiscal recaía en quienes tenían menos capacidad de defenderse. Paradójicamente, esta estrategia nunca solucionó los problemas de financiación del Estado, que continuó dependiendo de ingresos frágiles y de un gasto público difícil de contener.