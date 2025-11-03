Pablo González , un español que trabaja en Noruega: "No es descabellado decir que la calidad de vida puede ser mayor en España"

Ante las dificultades actuales para encontrar trabajo estable y acceder a una vivienda en España, muchas personas vuelven a mirar hacia fuera. Igual que ocurrió tras la crisis de 2008, hay quienes estudian la posibilidad de probar suerte en países con mayor capacidad económica y mejores salarios. Y esta vez, las redes sociales sirven como brújula para quienes quieren saber qué hay al otro lado antes de dar el salto.

Ese es el caso de Pablo González: un español que emigró a Noruega hace años y que ha ido contando su experiencia desde allí. En uno de sus vídeos más comentados, reflexiona sobre algo que, según él, mucha gente da por hecho: que vivir en un país nórdico significa automáticamente vivir mejor.

El vídeo comienza con Pablo explicando desde el país escandinavo que “son las tres de la tarde pero aquí ya Noruega como podéis hacer es una idea en el mes de diciembre pues prácticamente de noche”, comenta, mostrando ese primer contraste: la luz. Desde ahí introduce el tema que quiere abordar: calidad de vida.

Economía

González explica que muchos espectadores le preguntan por la comparación entre ambos países y que él intenta ofrecer una visión completa. Reconoce primero las ventajas económicas: “la economía en Noruega funciona mucho mejor” y recuerda que “la tasa de paro más baja los sueldos son más altos”. En ese sentido señala que “los sueldos en Noruega son el doble que en españa prácticamente”, aunque también puntualiza que el poder de compra no se duplica, sino que está en torno a “un 30 y un 40% más alto”.

Criminalidad

Sin embargo para Pablo la calidad de vida no puede medirse solo en euros o en estadísticas laborales: “no solamente es economía”, insiste, y plantea que también entran en juego factores como la seguridad, el clima, la sanidad o la vida social. En su opinión en algunos aspectos ambos países empatan, como la seguridad ciudadana: “no creo que haya una gran diferencia entre España y Noruega en cuanto a la criminalidad”.

Sanidad

Sobre la sanidad apunta matices: valora el sistema noruego, pero destaca una ventaja española: “la sanidad pública española es gratuita mientras que la sanidad pública aquí en Noruega no es gratuita”. A su juicio eso coloca a España “un poco por delante” en este apartado.

Clima

Donde sí marca una diferencia clara es en el clima:“el clima no es una tontería... el clima lo tienes contigo todos los días desde que naces hasta que te mueres”, afirma mientras señala que los inviernos noruegos son largos, oscuros y “la vida es mucho más de puertas para adentro”.

También menciona aspectos cotidianos que pueden hacer más dura la adaptación, especialmente en lo social: “si estás esperando a que te den un achuchón un apretón de manos o que te abran las puertas de su casa vas a tener que estar esperando muchos años”. Según él construir relaciones cercanas lleva tiempo, sobre todo si llegas siendo adulto.

Pablo reconoce que Noruega tiene ventajas enormes (desde la naturaleza hasta políticas familiares amplias), pero recuerda que también hay españoles que se van y regresan: “muchos españoles que se han vuelto porque aquí no encontraban lo que ellos venían buscando”.

Por todo ello, su reflexión final rompe con la idea de que vivir en el norte es siempre mejor: “no es descabellado decir que la calidad de vida puede ser mayor en España”. Y remata recordando que dependerá “de la definición que uno tenga de calidad de vida y de la importancia que le dé a los diferentes aspectos”.