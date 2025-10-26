Esto es lo que cuesta comer en Noor: el restaurante cordobés que ha seducido a Tamara Falcó e Íñigo Onieva

El día a día de los famosos, la burguesía y en general de las rentas más altas de la sociedad está tan lejos de la realidad común que a menudo parece otro planeta.

Para la mayoría lo más parecido que podemos hacer es ahorrar durantes semanas o meses para darnos, al menos una vez en la vida, un capricho que nos acerque a ese universo de privilegio.

Una de esas experiencias exclusivas tiene nombre propio en Córdoba: Noor, el restaurante con tres estrellas Michelin que ha convertido la cocina andalusí en una experiencia artística y sensorial.

Una mesa donde historia y lujo se dan la mano

Desde el barrio cordobés de Cañero el laboratorio del chef Paco Morales, el restaurante Noor, reconstruye la historia gastronómica de Al-Ándalus a través de manuscritos antiguos, técnicas olvidadas y una sensibilidad contemporánea que le ha situado entre los grandes cocineros del mundo.

El propio nombre del local,que en árabe significa “luz”, resume su filosofía: iluminar el pasado para reinterpretarlo desde el presente. Cada temporada gira en torno a un periodo histórico distinto, con platos que combinan arqueología, investigación y creatividad.

La visita de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

El restaurante ha vuelto a ser noticia después de la visita de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, que viajaron a Córdoba para asistir a la boda de sus amigos Hugo Hernández-Mancha y María Luisa Arrospide. Entre ceremonia, posados y escapadas por la ciudad, la pareja reservaba mesa en Noor y compartía algunos momentos de su experiencia en redes sociales, donde Onieva ha resumido la experiencia como "Un viaje a través del paladar por lo que alguna vez fue la capital del mundo”.

Su parada en el restaurante de Morales no ha pasado desapercibida: además de su condición de templo gastronómico, Noor se ha convertido en un símbolo del nuevo lujo cordobés que mezcla historia, arte y alta cocina con discreción y maestría.

Poco antes de la llegada del matrimonio, el crítico gastronómico y creador de contenido Cenando con Pablo también visitaba Noor para grabar su experiencia. Pagó 285 euros por el menú degustación completo y lo definía como “una experiencia sensacional”, aunque con matices.

Destacaba la técnica impecable de platos como el pichón, el flan de foie de pato o la lubina salvaje a la brasa, y reconocía el esfuerzo del equipo por ofrecer un viaje completo a la cocina andalusí. Su valoración fue positiva, aunque también señaló que en productos como las quisquillas de Motril esperaba “algo más sorprendente”.

Cuánto cuesta comer en Noor

Según el menú oficial del restaurante, actualizado y disponible en su página web, el precio de la experiencia varía en función del recorrido elegido.

El menú más extenso, con cerca de veinte elaboraciones (entre ellas el karim de pistacho con huevas de arenque, el lomo de cordero en adobo andaluz o el cremoso de pasas de Málaga con helado de brandy de 25 años) alcanza los 305 euros por persona, con opción de armonía de vinos por 145 euros adicionales.

Por debajo se ofrecen dos opciones más cortas: una de 220 euros con maridaje opcional de 105 euros y otra de 195 euros con vinos por 90 euros. En todos los casos, el menú incluye una secuencia de platos que viajan desde la caza y el mar hasta los postres inspirados en los sabores del sur, como el limón ceutí con hierbabuena y agua de clavo.

Si se elige el menú más largo con maridaje, una comida completa en Noor puede superar fácilmente los 450 euros por persona: una cifra inalcanzable para muchos, pero que quienes la han probado justifican por la magnitud de la experiencia. No se trata solo de comer: es una inmersión cultural en la Córdoba del Califato reinterpretada desde la vanguardia.