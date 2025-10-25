Así es el exclusivo restaurante de Córdoba donde han comido Tamara Falcó e Íñigo Onieva: "Un viaje a través del paladar a lo que alguna vez fue la capital del mundo"

La reciente visita de Tamara Falcó (hija de Isabel Preysler, que acaba de presentar sus memorias) y su marido Íñigo Onieva ha vuelto a poner a Córdoba en el mapa del lujo, la gastronomía y el turismo cultural. La pareja visitaba la ciudad califal para asistir a la boda de sus íntimos amigos Hugo Hernández-Mancha y María Luisa Arrospide, y aprovechaba su estancia en la ciudad para recorrer algunos de sus rincones más emblemáticos y, cómo no, disfrutar de su alta cocina.

Córdoba, escenario de un fin de semana de sociedad y gastronomía

El enlace se oficiaba en la Iglesia del Salvador y Santo Domingo de Silos y congregaba a buena parte de la aristocracia y la política española. Pero más allá de protocolos y fotografías el matrimonio formado por la marquesa de Griñón y el empresario madrileño también se dejaba ver en varios puntos clave de la capital. Entre ellos uno que se ha convertido en referencia internacional: el restaurante Noor a cargo del chef Paco Morales.

El mismo Íñigo Onieva ha sido quien ha compartido en cuenta de Instagram una galería de alrededor de 15 imágenes tomadas durante la experiencia gastronómica y acompañadas con la reflexión “un viaje a través del paladar por lo que alguna vez fue la capital del mundo”, con las que resumían lo que parece haber sido una inmersión completa en la cultura y la historia cordobesa.

Noor, el templo gastronómico que reinterpreta Al-Ándalus

La elección del restaurante Noor no fue producto del azar: con tres estrellas Michelin y el reconocimiento unánime de la crítica nacional e internacional, el proyecto de Paco Morales se ha consolidado como uno de los espacios culinarios más innovadores del país. Su propuesta se inspira en la cocina andalusí, rescatando ingredientes y técnicas documentadas en los siglos del Califato de Córdoba para reinterpretarlas desde una mirada contemporánea.

Cada temporada el chef y su equipo (con Paola Gualandi al frente de la cocina) construyen un relato que combina historia, arqueología, diseño y sabor en lo que no es sino un laboratorio de memoria y creatividad, en el que cada propuesta se piensa como una pieza narrativa que viaja del pasado al presente.

Una experiencia que trasciende el menú

El menú degustación de Noor ha sido objeto de peregrinación para gourmets y críticos como el youtuber Cenando con Pablo y cambia con cada investigación histórica del chef. Quienes lo prueban lo describen como una experiencia sensorial total, en la que los sabores, la arquitectura del espacio y la vajilla se integran en un discurso único sobre el legado de Al-Ándalus.

Ubicado en el barrio de Cañero este no es solo un restaurante: sino más bien una manera de interpretar la historia de Córdoba a través del sentido del gusto.