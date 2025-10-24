Una trabajadora andaluza cuenta su experiencia haciendo una entrevista de trabajo en Madrid: "He dicho buenos días y ya se han reído"

La diversidad lingüística y cultural de España da lugar, a veces, a escenas tan curiosas como incómodas. Sobre todo cuando alguien tiene que dejar su tierra para buscar trabajo en otra comunidad y se encuentra con la mirada ajena puesta, no en su currículum, sino en su forma de hablar.

Así lo contaba la creadora andaluza que está detrás de la cuenta @masquepecas, cuando relataba una experiencia que vivió en una entrevista de trabajo en Madrid. “Resulta que yo entro y me encuentro dos personas a las que yo, muy amablemente, he dicho ‘buenos días’”, empieza diciendo. Pero, según cuenta, “ahí como que se han echado la primera sonrisilla”.

A partir de ese momento el tono de la entrevista empezaba a desviarse de lo profesional a lo personal: “Me dice: ‘Mira, siéntate en una silla’. Y como había muchas, le digo: ‘¿Cuál? ¿En esta?’. Y me dice: ‘Ese acento no es de aquí, ¿no?’”. La joven recuerda que en ese momento aba: “Aquí se avecina conversación de acento, más que una entrevista de trabajo, va a ser una entrevista personal”.

Comentarios sobre el acento

Con esa sensación trató de seguir adelante: “Se queda ahí la cosa y ya me empieza a contar las características del trabajo. Del sueldo no hablamos porque claro, ¿del sueldo para qué vamos a hablar? ¿Obvio que tú vienes por el amor al arte?”.

Pero lo más sorprendente llegaba cuando la entrevistadora le preguntaba: “Qué tienes tú que los demás no tengan, por qué crees que te tenemos que elegir a ti” la joven confiesa que por dentro pensó: “Me han entrado ganas de decirle ‘Pues mira, Paca, no lo sé, cariño. Es que no conozco al resto. Entonces me voy a quedar aquí contigo, le vamos a hacer la entrevista a los demás y ya cuando terminen te digo qué es lo que tengo yo de diferente’”.

Al final le respondía con sinceridad: “Yo no conozco a los demás, no sé por qué deberías cogerme a mí y no a los otros, y yo sí que soy muy trabajadora y responsable”. Fue entonces cuando los entrevistadores se miraron entre sí y, según recuerda, uno de ellos dijo: “Es que te lo tenemos que decir, es que eres muy graciosa. Y te expresas con ese acento tan gracioso. Es que nos hace mucha gracia”.

La creadora termina su relato con una reflexión que resume lo que muchos andaluces han vivido fuera de su tierra: “Señores, ¿podemos superar ya el acento andaluz? Yo agradezco que os guste y os haga gracia, pero hay situaciones y situaciones. No sé si me darán el trabajo o no, pero alegrarles la mañana se la he alegrado”.