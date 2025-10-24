Miguel Benito, abogado laboralista, sobre las cuotas de los autónomos: "Antes de repartir riqueza, primero hay que crearla"

Uno de los debates más intensos que ha ocupado la conversación pública en las últimas semanas ha sido el de las cuotas de los autónomos. La polémica se desataba después de que se diera a conocer la propuesta inicial del Gobierno, que contemplaba una subida generalizada de las cotizaciones para 2026 con incrementos que en algunos casos superaban los 200 euros mensuales.

Finalmente el Ejecutivo ha rectificado tras las críticas de asociaciones y profesionales. En la nueva versión del plan, se congelan las cuotas de quienes ingresan menos de 1.166,7 euros al mes y se limitan las subidas para el resto a aumentos de entre 3 y 15 euros mensuales.

En medio de este debate la reflexión del abogado laboralista Miguel Benito, creador del proyecto Empleado Informado, ha destacado por su tono directo y su enfoque práctico. En un vídeo publicado recientemente, Benito ofrecía su visión sobre la reforma de las cuotas y los motivos reales que hay detrás de la medida: “Antes de repartir riqueza, hay que crearla”.

El problema, según explicaba, no está solo en la cuantía de las pensiones sino en la falta de fondos para mantener el sistema: “El actual sistema de jubilación está quebrado y no tenemos dinero suficiente para pagar las pensiones”.

Benito apuntaba además que subir las cuotas no necesariamente mejora la situación del trabajador autónomo, sino que puede generar el efecto contrario: “Perjudicar al pequeño autónomo que quiere abrir una peluquería o una pescadería es, a la larga, perjudicar a los propios trabajadores”.

Para el abogado la clave está en entender que un autónomo no compite por un puesto de trabajo, sino que “se busca la vida por su cuenta”.

El mensaje de fondo que dejó su intervención es que no se puede sostener un sistema justo sobre negocios asfixiados. Cuando una empresa apenas llega a final de mes, añadía, es más probable que se produzcan abusos laborales o recortes en condiciones, no porque haya mala fe, sino porque la economía no da para más.