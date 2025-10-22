Santiago Becerra, economista, sobre el cambio de hora: "Ilógico"

Faltan pocos días para que España vuelva a cambiar la hora. En la madrugada del sábado al domingo los relojes se atrasarán sesenta minutos y a las 03:00 serán las 02:00, marcando la entrada del país en el horario de invierno. Este ajuste, que lleva décadas repitiéndose, ha reavivado un debate que parecía agotado: ¿debería España seguir cambiando la hora o quedarse definitivamente con un solo horario?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llevado la cuestión al Parlamento Europeo al proponer que en 2026 se elimine el cambio estacional, en línea con las recomendaciones científicas y las demandas sociales que cuestionan su utilidad. En un vídeo publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Sánchez defendió que atrasar o adelantar los relojes “apenas ayuda al ahorro energético” y que, por el contrario, “tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente”.

Un debate que trasciende la energía

La propuesta ha vuelto a poner sobre la mesa una vieja discusión: si se elimina el cambio, ¿qué horario debería quedarse? El de invierno, más alineado con la luz solar, o el de verano, con tardes más largas. Aunque el asunto parece más propio de cronobiólogos o expertos en energía, también ha despertado opiniones en otros ámbitos, incluso en la economía.

El catedrático y economista Santiago Niño Becerra, conocido por sus intervenciones en medios y redes, ha sido uno de los que ha querido opinar. Desde su cuenta de X, donde suele comentar la actualidad política y económica, ha calificado de “ilógico” que España mantenga el horario de Berlín en lugar del de Greenwich, que es el que por posición geográfica le corresponde.

“España debe volver al uso horario que le corresponde”

Niño Becerra se mostraba claro: “España debe volver al uso horario que le corresponde: el de Greenwich y no el de Berlín”. En otro mensaje, el economista insistió en la incoherencia de que Vigo y Oporto, pese a estar prácticamente en el mismo eje, vivan con una hora de diferencia. “Portugal se rige por el horario que le corresponde, el de Greenwich, pero España lo hace por el de Berlín. Ilógico”, escribió.

Sus comentarios han generado una oleada de respuestas en redes, con muchos usuarios dándole la razón y otros recordando que esta diferencia se remonta a una decisión política tomada en 1940, cuando España adoptó el horario alemán por razones históricas.

La ciencia también pide un cambio

Mientras tanto, desde el ámbito científico se siguen acumulando estudios que apuntan a que el cambio de hora no genera un ahorro energético significativo y sí altera los ritmos circadianos, afectando al sueño, al rendimiento y al bienestar. María Prado, portavoz de Greenpeace España, explicó recientemente que no hay evidencia sólida que justifique mantener este sistema y que, si se elimina, habrá que decidir con rigor qué horario se ajusta mejor a la salud y la vida cotidiana.