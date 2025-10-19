Un turista de Cuba visita la ciudad de Córdoba y lanza una pregunta: "¿No se puede vivir aquí?"

Córdoba es uno de los grandes destinos turísticos de España por méritos evidentes: su mezcla de gastronomía, historia y patrimonio la convierten en una parada obligada para quienes buscan conocer la esencia del sur.

En los últimos años además su encanto ha cruzado fronteras gracias a una nueva generación de creadores de contenido que narran sus viajes a través de las redes sociales. Entre ellos el youtuber cubano Camallerys, que durante su paso por la ciudad andaluza planteba la pregunta de si“¿No se puede vivir aquí?”

Un viaje a 46 grados: “Yo debo estar mal de la cabeza para venir en agosto”

El creador (cuyo nombre real es Fran Mayeris) visitó Córdoba en pleno agosto, cuando las temperaturas superaban los 44 grados: “Yo tengo que estar mal de la cabeza para venir en agosto a descubrir esta ciudad”, bromea frente a la cámara, mientras muestra el Puente Romano y la Torre de la Calahorra y explicaba que “el pico más alto registrado en toda España fue justamente en esta ciudad, 46,5 grados. Una total locura”,.

A pesar del calor dice que fue precisamente eso lo que le permitió viajar: “Viajar fuera de temporada es lo que hace que salga barato. No lo recomiendo, porque ahora mismo estoy chorreando del calor que está haciendo, pero fue el momento que encontré para venir a disfrutar y conocer esta ciudad”.

Del Puente Romano a la Mezquita-Catedral: “Un puente entre dos mundos”

El recorrido de Camallerys arranca por la Torre de la Calahorra y el Puente Romano, donde recuerda que fue escenario de la serie Juego de Tronos. Desde ahí cruza hacia el casco antiguo del que dice que “fue la capital de Al-Ándalus durante muchísimos años” y donde “la influencia árabe se nota muchísimo”.

Su parada principal es la Mezquita-Catedral de Córdoba “posiblemente una de las joyas más impresionantes de toda España”. Allí relata que días antes de su visita el templo había sufrido un incendio y lo describe así: “Se siente el olor como a quemado… se nota muchísimo en la fachada”. Entre arcos y columnas resume su impresión con una frase que se ha compartido en decenas de comentarios: “Pasear por aquí es entender que Córdoba no es solo una ciudad, es un puente entre dos mundos”.

El olor del aceite, el sonido del flamenco y una tortilla “inmensa”

Después de recorrer los principales monumentos el creador se adentra en la gastronomía cordobesa. Comienza por el emblemático Bar Santos, donde prueba la tortilla de patatas más famosa de la ciudad: “Quiero que vean el tamaño de esa tortilla. Es inmensa. La cortan como una tajada, como si fuera una sandía”.

Más adelante degusta un salmorejo, una mazamorra y unas berenjenas con miel de caña, de las que dice: “Son como pescadito frito pero para vegetarianos”. Su conclusión resume la filosofía culinaria local: “La gastronomía de España en general es una gastronomía de producto. El sabor brilla por sí solo”.

El viaje termina con una cata de aceite, vino y embutidos del Valle de los Pedroches: “No fue solo comer o beber. Fue entender la cultura de Córdoba a través de sus sabores”.

La Córdoba que se apaga para resistir el calor

Durante su paseo el youtuber muestra también el contraste de la ciudad en verano: calles vacías, bares cerrados, el sol cayendo sobre los muros blancos del casco histórico: “Me encuentro en una ciudad fantasma porque no hay absolutamente nadie. Son las seis de la tarde y puedo caminar yo solo por la calle. Imagino que todo el mundo está encerrado en su casa”.

Esa impresión, entre asombro y desconcierto, es la que le lleva a formular su pregunta: “¿No se puede vivir aquí?”

Una duda sincera, casi retórica, que él mismo responde más adelante: “Creo que la ciudad siempre tiene algo que ofrecer… Córdoba se me hace una ciudad increíble, pero sin duda en otro momento se puede disfrutar muchísimo más”.

Al final del víde Mayeris cierra su recorrido con una frase que resume su experiencia: “La magia de Córdoba no cierra por vacaciones. Siempre va a estar presente y siempre vas a poder disfrutar de ella”.