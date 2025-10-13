Se gasta 518€ en el restaurante más caro de Andalucía y esta es su opinión sobre si merece o no la pena: "Viene la dolorosa, el mejor momento"

La gastronomía andaluza es una de las más valoradas de España. Su fuerza está en la combinación entre la sencillez del producto y la profundidad del sabor: pescados frescos, aceites de oliva únicos, guisos con historia y postres que saben a herencia.

Pero también destaca por su capacidad de reinventarse sin perder sus raíces. Esa mezcla de tradición y vanguardia se deja sentir en el creciente número de restaurantes andaluces que han conseguido hacerse un hueco entre los mejores del país.

Skina, el restaurante que roza la perfección en Marbella

Entre ellos se encuentra Skina: un restaurante de dos estrellas Michelin ubicado en Marbella. Según su propia descripción ofrece “menús degustación creativos, cocinados con ingredientes andaluces de temporada, y una larga carta de vinos”. Un espacio íntimo con apenas unas mesas donde cada detalle está pensado para que el comensal sienta la experiencia como algo exclusivo.

Las reseñas coinciden en el mismo tono: excelencia y cercanía. Una clienta destacaba que “cada plato, cada presentación, cada sabor estaba a la altura haciendo que subiese de nivel”, y calificaba el servicio como “inolvidable”.

Otro visitante afirmaba que Skina es “el próximo tres estrellas” elogiando la dirección de Marcos Granda y la precisión del equipo. También hay quienes lo describen simplemente como “perfección” una palabra que se repite más de una vez en las opiniones.

518 euros y un menú que roza la fantasía

El restaurante volvía a ser noticia hace unos meses cuando el creador de contenido Cenando con Pablo lo visitaba junto al influencer Antonio Gutiérrez: “Hoy va a ser la primera experiencia estrella Michelin” anunciaba al inicio del vídeo, en el que ambos reconocían que iban al restaurante más caro de toda Andalucía.

“Hay un menú que se va hasta 500 incluyendo maridaje, es de lo más caro que hay en toda Andalucía y posiblemente en el panorama nacional”, explicaba Pablo entre la sorpresa y la expectación. Finalmente eligieron el menú degustación de temporada, compuesto por platos como ajo blanco con sardina y esferas de aceite de oliva, buñuelo de bacalao, tartar de atún rojo con caviar y pistacho, gamba blanca malagueña, carabinero con curry, yogur y coco o lomo de lubina con salsa de cangrejo y guisantes lágrima.

El vídeo reflejaba la mezcla de admiración y asombro: “Esto es puro lujo, tío… jamás me habían puesto un vaso sobre un plato” mientras su acompañante confesaba no haber comido nunca en un estrella Michelin, reconocía que esperaba que “cumpliera con las expectativas”.

La degustación avanzaa entre comentarios espontáneos y silencios de disfrute. Pablo destacaba que“el punto del pescado, de los mejores que he comido” y la atención al detalle incluso en los aceites y las mantequillas.

A pesar del precio, el creador fue claro en su valoración: “He visto una cocina cuidada, la verdad es que me ha gustado. Variada en productos, apoyada en la proximidad. Para mí, un notable”.

Y concluía con una reflexión que resume la esencia del lugar: “Es una experiencia, no un sitio al que vengas diez veces al mes, pero si te lo puedes permitir, está muy bien”.