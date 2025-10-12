Parece un palacio de Disney, pero es el techo de la iglesia de un pueblo de Córdoba que parece imposible: "Eran unos verdaderos maestros"

En un mundo dominado por la prisa donde la eficiencia se mide en segundos y lo bello parece haberse vuelto accesorio, tropezar con un lugar que te obliga a detenerte es casi una forma de meditación.

La Capilla del Sagrario, en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Priego de Córdoba, es uno de esos raros refugios donde el tiempo se ralentiza y la mirada se pierde entre curvas, yeserías y dorados que inspiradas en el extenso concepto de lo celestial.

No hace falta haberla visto en persona para sentir su magnetismo: un vídeo reciente que circula por redes sociales ha despertado el asombro colectivo: cientos de usuarios confiesan haberse quedado con la boca abierta, comparando su interior con un palacio de cuento.

Capilla del Sagrario de la Iglesia de la Asunción

Esta joya barroca, levantada entre 1772 y 1784 por el arquitecto Francisco Javier Pedrajas, es un despliegue de virtuosismo artesanal que parece desafiar la gravedad.

La capilla se esconde dentro del templo principal de Priego de Córdoba, en la calle Jazmines, y se considera una de las obras maestras del barroco andaluz. Su estructura (una doble cámara unida longitudinalmente) culmina en una planta octogonal rodeada de un ambulatorio del mismo trazado, creando un efecto envolvente que guía la mirada hacia una bóveda gallonada tan compleja que, vista desde abajo, parece viva.

El interior está cubierto por una profusa decoración de molduras y yeserías de inspiración rococó que no deja ni un centímetro sin ornamento. Ángeles, putti y formas vegetales se entrelazan en una composición casi musical que provocan la sensación como de entrar dentro de una escultura.

En el centro se encuentra un tabernáculo realizado en 1921 por el escultor Manuel Garnelo: un añadido posterior que, sin romper la armonía del conjunto, subraya su carácter sagrado.

El asombro que provoca no es solo estético. Hay algo casi emocional en ver cómo, a mano y sin apenas herramientas se lograron tales niveles de detalle hace casi dos siglos y medio. En palabras de algunos visitantes, “cuesta creer que algo tan perfecto se haya hecho sin tecnología”. Otros lo comparan con “el palacio de la Bella y la Bestia” o dicen que “se siente como estar dentro de un sueño barroco”.

En los comentarios del vídeo se repiten los gestos de admiración: “me saltaron las lágrimas cuando lo vi en persona”. Otro apunta con ironía: “ahora tengo una necesidad muy seria de ir a Córdoba”. Entre las observaciones más curiosas, un visitante señala que “en el altar mayor hay un ángel con una calavera, pero hay que mirar bien para encontrarlo”.

Declarada Monumento Nacional en 1932 y protegida hoy como Bien de Interés Cultural, la Capilla del Sagrario no necesita campañas ni filtros para seguir conquistando a quien la descubre. Es el tipo de belleza que sobrevive al ruido digital: silenciosa, abrumadora, imposible de olvidar.