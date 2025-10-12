Una joven monta un restaurante en un pueblo de Córdoba y toda España reacciona a los precios: "Menú por 10 euros"

En los últimos días se ha hecho viral la publicación de una joven cordobesa, Paula, que ha montado su propio restaurante llamado en Espiel: un pequeño pueblo de Córdoba. En un vídeo compartido en redes la emprendedora muestra con naturalidad cómo ha levantado el local, cómo cocina, sirve y hasta limpia ella misma, todo mientras anuncia una oferta que ha sorprendido a muchos: un menú completo por solo 10 euros.

Paula explica que en Raíces se puede comer “bueno, bonito y barato”, algo que se agradece en los tiempos de inflación desbocada que corren. Su menú incluye primero, segundo, postre, bebida y pan, todo por ese precio cerrado: “Solo diez euros” recalca ella mientras enseña con orgullo su local, decorado con un aire sencillo y acogedor, con terraza incluida, aprovechando los últimos días de buen tiempo en Espiel.

Menú completo por diez euros

En el vídeo Paula cuenta que el menú del día incluye platos como cerdo en salsa de la abuela, patata rellena de atún y queso, ensalada de pasta, gazpacho y salmorejo.

También enseña el cartel del día y algunos detalles del comedor mientras comenta que cuida cada plato con cariño porque todo lo hace ella misma. Eso sí, bromea diciendo que su marido le echa una mano “bastante” aunque él tiene su propia barbería y ella no se mete en ese terreno.

La publicación ha llamado la atención no solo por los precios, sino por la cercanía de Paula. El restaurante Raíces se ha convertido en el ejemplo perfecto de cómo lo local y lo auténtico siguen conquistando a la gente en internet y cómo Paula ha logrado conectar con la gente y demostrar que en los pueblos también se puede montar un negocio que dé que hablar en toda España.