Ni Málaga ni Barcelona: esta es la mejor ciudad de España para "pasar el otoño" según el británico The Mirror

A nadie se le escapa que España es uno de los destinos predilectos para los británicos ya sea para disfrutar de unas vacaciones o incluso para mudarse tras la jubilación. El clima templado, las playas interminables, la gastronomía y el estilo de vida relajado son solo algunos de los ingredientes que explican esa conexión casi sentimental entre el Reino Unido y nuestro país.

Desde hace años ciudades como Alicante, Málaga, Tenerife, Barcelona o Palma de Mallorca encabezan las listas de destinos favoritos para el mercado británico según los últimos datos del buscador de viajes Jetcost. Todas ellas comparten un mismo patrón: buen tiempo, accesos directos por aire y una mezcla de cultura, ocio y hospitalidad que sigue enamorando a millones de visitantes cada temporada.

El destino español para el otoño 2025

Pero en esta ocasión el diario británico The Mirror ha querido mirar más allá de los clásicos. En un reciente artículo el periódico destaca una ciudad española que, pese a no estar entre los nombres más conocidos, se está convirtiendo en el nuevo refugio de los viajeros del Reino Unido para escapar del frío otoñal: Murcia.

El medio británico describe esta región del sureste peninsular como un destino “a menudo pasado por alto” pero con “mucho que ofrecer”. The Mirror subraya que Murcia disfruta de inviernos suaves y cielos despejados, con temperaturas que rondan los 21 °C en noviembre, lo que la convierte en una alternativa ideal para quienes buscan sol cuando el resto de Europa ya ha sacado los abrigos.

Además del clima el diario destaca su patrimonio histórico, encabezado por la Catedral de Murcia y el Palacio Episcopal, joyas barrocas y rococó que recuerdan el esplendor de siglos pasados. También menciona el Casino Real: un edificio de estilo ecléctico que refleja la evolución arquitectónica de la ciudad entre los siglos XIX y XX.

En el terreno natural The Mirror pone el foco en el Parque Regional de Sierra Espuña y los Barrancos de Gebas, un paisaje semidesértico que sorprende por su belleza árida y sus vistas panorámicas. Y, cómo no, en los más de 250 kilómetros de costa que ofrece la región: desde las playas tranquilas del Mar Menor hasta los fondos marinos de Cabo de Palos, donde abundan los puntos de buceo con restos de antiguos naufragios.

El artículo británico señal también que varias aerolíneas (entre ellas EasyJet y Ryanair) han ampliado sus rutas hacia Murcia durante el invierno, con vuelos desde Londres, Bristol o Luton a precios que en algunos casos no superan las 20 libras por trayecto.