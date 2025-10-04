Si una mujer bebe de la fuente de Santa María del Patio de los Naranjos en Córdoba, esto es lo que ocurre según la leyenda

Todo enamorado de Córdoba sabe que el Patio de los Naranjos no es una simple antesala. Situado en el lado norte de la Mezquita-Catedral, heredero del patio de abluciones omeya y transformado después para el ceremonial cristiano es un espacio que combina el paisaje, el agua y la memoria y que a día de hoy se erige como un jardín ordenado en hileras dnaranjos, palmeras y cipreses; con surtidores y dos fuentes históricas: Santa María y Cinamomo.

La “mayor” del patio: barroca, con caños en las esquinas y firma cordobesa

La Fuente de Santa María es la más grande del recinto. Su imagen canónica: pilón rectangular y cuatro caños situados en las esquinas de unos pilares, una solución descrita en estudios académicos sobre el conjunto monumental.

La autoría se atribuye a Tomás Jerónimo de Pedrajas (maestro mayor de la Catedral en el siglo XVIII) con obra contrastada en el propio monumento. La cronología sitúa la configuración barroca actual en 1741.

En la cartelería y guías locales se recuerda también un detalle que cualquiera puede comprobar in situ: la fuente se ubica al pie de la torre y junto al llamado caño del olivo se aprecia mayor desgaste de la piedra por siglos de uso vecinal con cántaros.

La parte mágica: qué dice exactamente la tradición

Sobre esa base histórica se posa una leyenda popular: y es que se cuenta que si una mujer soltera bebe del caño más cercano al olivo, encontrará pareja “más pronto que tarde”.

La tradición está recogida en piezas de divulgación y guías de viaje recientes; y, como suele ocurrir con lo que cala en la ciudad, acabó vivinendo para siempre en coplas como 'A la fuente del olivo' de Luis Bedmar