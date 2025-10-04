Si una mujer bebe de la fuente de Santa María del Patio de los Naranjos en Córdoba, esto es lo que ocurre según la leyenda
Esto es lo que cuenta la leyenda de uno de los rincones más bellos de la ciudad
Todo enamorado de Córdoba sabe que el Patio de los Naranjos no es una simple antesala. Situado en el lado norte de la Mezquita-Catedral, heredero del patio de abluciones omeya y transformado después para el ceremonial cristiano es un espacio que combina el paisaje, el agua y la memoria y que a día de hoy se erige como un jardín ordenado en hileras dnaranjos, palmeras y cipreses; con surtidores y dos fuentes históricas: Santa María y Cinamomo.
La “mayor” del patio: barroca, con caños en las esquinas y firma cordobesa
La Fuente de Santa María es la más grande del recinto. Su imagen canónica: pilón rectangular y cuatro caños situados en las esquinas de unos pilares, una solución descrita en estudios académicos sobre el conjunto monumental.
La autoría se atribuye a Tomás Jerónimo de Pedrajas (maestro mayor de la Catedral en el siglo XVIII) con obra contrastada en el propio monumento. La cronología sitúa la configuración barroca actual en 1741.
En la cartelería y guías locales se recuerda también un detalle que cualquiera puede comprobar in situ: la fuente se ubica al pie de la torre y junto al llamado caño del olivo se aprecia mayor desgaste de la piedra por siglos de uso vecinal con cántaros.
La parte mágica: qué dice exactamente la tradición
Sobre esa base histórica se posa una leyenda popular: y es que se cuenta que si una mujer soltera bebe del caño más cercano al olivo, encontrará pareja “más pronto que tarde”.
La tradición está recogida en piezas de divulgación y guías de viaje recientes; y, como suele ocurrir con lo que cala en la ciudad, acabó vivinendo para siempre en coplas como 'A la fuente del olivo' de Luis Bedmar
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- Canal Sur hará el mayor despliegue de su historia en Córdoba con la cobertura del Vía Crucis Magno
- Sadeco activa un plan de choque contra las madrigueras de ratas en ocho puntos de Córdoba
- Un jardín recuperado para el casco histórico: las claves de la zona verde prevista en Campo Santo de los Mártires
- La Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba alcanza su 25 aniversario y cambia su estructura para ganar comodidad y vistosidad
- La Universidad de Córdoba ampliará su oferta académica de aquí a 2028 con 25 nuevas titulaciones
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires