Cobrar el azúcar en los bares: el impuesto que ya está activo en algunos bares de España

La polémica ha vuelto a las redes sociales después de que la cuenta de @yosoycamarero compartiera la imagen de un ticket en el que aparece un cargo extra de 0,20 euros bajo el concepto “suplemento bebidas azucaradas”. En la factura junto al batido de chocolate y otros productos se añade este recargo que después incluso se suma a la base imponible del IVA.

Ante la potencial polémica varios usuarios se aclararon que en Cataluña existe un impuesto especial sobre las bebidas azucaradas envasadas desde el año 2017 y que lo que aparece en el recibo corresponde a ese gravame girando el debate hacia al precio y también hacia a la forma en la que se refleja en el ticket: algunos señalaron que el suplemento está mal aplicado porque se le carga también el IVA, cuando en teoría un impuesto de este tipo no debería generar otro impuesto encima.

Qué es este impuesto y a quién afecta

Se trata de un tributo autonómico que solo se aplica en Cataluña y que busca reducir el consumo de azúcar en la dieta de la población. Según la normativa afecta a todas las bebidas embotelladas que contengan edulcorantes calóricos añadidos. Las tarifas son claras: 8 céntimos por litro si el producto tiene entre 5 y 8 gramos de azúcar por cada 100 ml y 12 céntimos por litro si supera los 8 gramos. En la práctica esto afecta a refrescos, colas, zumos y batidos envasados, aunque no a las versiones light o zero.

El impuesto se gestiona a través de la Agencia Tributaria catalana y su declaración se hace mediante formularios electrónicos (modelos 520, 523, 524 o 525, según el caso). Aunque nació como una medida de salud pública, su implantación en la hostelería genera situaciones como la del famoso ticket viral, donde el suplemento aparece desglosado en la cuenta del cliente.

El impacto en el consumo: menos refrescos, más alternativas

Un equipo de investigadores liderado por Toni Mora, de la Universidad Internacional de Cataluña (UIC), analizaba los efectos del impuesto con datos de compra de más de 840.000 hogares antes y después de su entrada en vigor. Los resultados, publicados en la revista Social Science & Medicine, apuntan a que el consumo de bebidas azucaradas cayó de manera significativa: un 6,4% menos en colas, un 4,1% en refrescos, un 3,9% en zumos con alto contenido en azúcar y un 3% en batidos.

Sin embargo también se detectó un efecto desplazamiento: crecieron las ventas de productos no gravados como los batidos y zumos con bajo contenido en azúcar (hasta un 17,5% más en algunos casos). Es decir muchos consumidores cambiaron de producto, pero no dejaron del todo el azúcar.

Diferencias según la renta familiar

Otro hallazgo importante del estudio es que la reducción del consumo fue mayor en los hogares con rentas medias y altas, mientras que en las familias con menos recursos el efecto fue mucho menor. De hecho, en algunos casos las rentas bajas aumentaron ligeramente la compra de refrescos de contenido medio en azúcar.

Los expertos coinciden en que la medida por sí sola no basta. Reclaman más información nutricional, educación en colegios y reformulación de productos para que el cambio en los hábitos sea real. También señalan que la aplicación en una sola comunidad autónoma limita el impacto, ya que las empresas no se ven obligadas a modificar sus recetas a nivel nacional.