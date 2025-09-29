Rafael, 80 años, conocido como 'el abuelo más fuerte de España": "Mi filosofía de vida es seguir sano"

Tener referentes en cualquier ámbito de la vida es fundamental. Personas que marcan un camino, que inspiran a otros y que demuestran que con disciplina y constancia se pueden lograr metas que parecen imposibles. No siempre tienen que ser grandes estrellas internacionales, a veces los ejemplos más potentes están más cerca de lo que creemos.

Uno de esos casos es Rafael, un andaluz octogenario que sigue entrenando con la misma pasión que cuando empezó. No es un deportista cualquiera: fue tricampeón del mundo de culturismo, seis veces campeón de Europa y el único español que consiguió levantar el título de Mr. Olympia, el máximo reconocimiento internacional en este deporte.

Una historia que inspira a cualquier edad

Su vida es un ejemplo de cómo la fuerza de voluntad cambia el rumbo de las cosas. Rafael no empezó a entrenar de niño, ni de adolescente. Fue a los 35 años cuando decidió comenzar a levantar pesas, en un principio con un objetivo muy práctico: mejorar su capacidad para trabajar. Pero ese paso lo llevó a descubrir un camino en el que encontró constancia, sacrificio y también gloria deportiva.

En una entrevista para los micrófonos de Canal Sur, lo deja claro: “Yo empecé el culturismo a partir de los 35, antes hacía toda clase de deporte. Entonces ya empecé a meterme en este mundillo y a partir de los cinco años de estar empecé a competir”. Y competir no fue algo anecdótico, porque pronto empezó a ganar campeonatos en España, en Europa y después en el mundo.

El secreto detrás de su energía

Muchos se preguntan cómo es posible que a las puertas de los 80 años mantenga esa vitalidad. Rafael no duda en dar su receta: una vida sana. “Mi filosofía de vida es seguir como estoy: sano. Yo al médico de cabecera no lo conozco”. Además cuenta que nunca ha fumado ni bebido, algo que sin duda ha sido clave en su trayectoria.

Sobre su carrera él mismo reconoce que los títulos se acumulan: “Habré ganado 70 u 80 trofeos, pero esto no es nada de lo que hay: en la tienda están todos amontonados”. Un palmarés que pocos pueden igualar y que sitúa su nombre entre los más destacados del culturismo internacional, junto a figuras como Arnold Schwarzenegger.

Una familia marcada por el gimnasio

Su historia no termina en lo personal, también ha dejado huella en su familia. Sus tres hijos, Rafa, Ricardo y Cristina, siguen sus pasos y hoy continúan con el gimnasio que su padre abrió hace más de 25 años. Ellos mismos lo cuentan con orgullo: “Es el mejor aquí en el gimnasio, no nos quiere ver sentados, no nos quiere ver tranquilos”.

Ese espíritu de no rendirse lo transmite a todos los que entrenan a su lado. Cada mañana, él es el primero en llegar al gimnasio, convencido de que el esfuerzo es la única manera de mantenerse activo. Para quienes lo rodean, no es solo un ejemplo deportivo, también personal: alguien que con disciplina y humildad demuestra que la edad no es un freno.

El legado de un referente

En su entorno lo tienen claro, Rafael es un modelo a seguir. Sus compañeros lo describen como “un gran ejemplo” y destacan el sacrificio que supone mantener ese nivel físico a su edad. Él, sin embargo, lo vive con naturalidad, convencido de que lo importante es no parar y seguir en movimiento.

Su historia recuerda que los referentes no son solo nombres lejanos en la televisión o en la historia del deporte. A veces son personas reales, que con esfuerzo y humildad consiguen inspirar a generaciones enteras. Y Rafael, el conocido como “abuelo más fuerte de España”, es sin duda uno de esos ejemplos que quedará grabado mucho más allá de los gimnasios.