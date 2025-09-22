Alerta de Mario Picazo sobre el otoño en Andalucía: "Diente de sierra"

Esta semana se ha confirmado lo que ya se venía anunciando desde hace días: una caída drástica de las temperaturas en buena parte del país. El calor sofocante que rozaba los 40 grados ha dado paso a un ambiente más fresco, con descensos de hasta 10 °C en apenas unas horas. Andalucía tampoco se ha librado de estos contrastes y según los expertos este va a ser el tono general de la nueva estación.

El meteorólogo Mario Picazo ha puesto el foco en lo que viene, con un mensaje que no deja lugar a dudas: el otoño arranca con sobresaltos y con un guion claro para el sur peninsular. “El domingo comenzará a percibirse cómo ese aire más fresco se desliza hacia el sur y el este, reduciendo las temperaturas salvo en la fachada mediterránea, donde todavía se alcanzarán los 30 ºC”, adelantaba Picazo. El lunes añadía que “el descenso térmico se intensificará, con un ambiente fresco generalizado que también alcanzará a la vertiente mediterránea, marcando un arranque de semana muy diferente al calor que se había registrado en días previos”.

Un otoño cálido y con pocas lluvias en Andalucía

Más allá de este primer golpe de aire fresco, Picazo advierte que el patrón dominante será otro: temperaturas por encima de lo habitual y lluvias escasas en Andalucía. La Agencia Estatal de Meteorología coincide en este escenario y calcula que la probabilidad de un otoño cálido en la región se sitúa entre el 60 y el 70%, con anomalías que podrían rondar entre medio y un grado más de lo normal, especialmente en la parte oriental.

En cuanto a las precipitaciones la previsión apunta a una probabilidad de entre el 40 y el 50% de que llueva menos de lo habitual. La diferencia, en números, rondaría los 10 litros por metro cuadrado por debajo de la media.

El agua, el gran problema de fondo

El verdadero desafío de este pronóstico está en los recursos hídricos: aunque en el año agrícola anterior se registraron lluvias ligeramente por encima de lo normal, se concentraron en pocos episodios y no fueron suficientes para recuperar embalses ni humedecer los suelos. Esta tendencia amenaza con repetirse y deja a la comunidad en una situación frágil para afrontar la temporada.

Pronósticos de corto plazo

El propio Picazo detallaba que “el domingo de madrugada el frente alcanzará la zona centro y con el paso de las horas llegará al este peninsular, donde se intensificarán las lluvias”. También apuntaba a chubascos débiles en Andalucía, aunque los más intensos se quedarían en Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña o Baleares. Eso sí, aclaraba que “el inicio de la próxima semana va a estar marcados por descensos en las temperaturas y ambiente mucho más fresco”, antes de que la situación vuelva a estabilizarse a partir del miércoles.

Lo que se viene en el día a día

La conclusión es sencilla: toca convivir con un “diente de sierra” meteorológico, con bajones bruscos y subidas rápidas, pero siempre dentro de un marco cálido y seco. Para los andaluces, esto significa revisar la previsión casi a diario, mantener la ropa de verano todavía a mano y, sobre todo, extremar el uso responsable del agua.