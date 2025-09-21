Un estadounidense visita España y estalla con lo que ocurre con el acento andaluz: "El problema es la velocidad"
El joven asegura que, en ocasiones, duda de que estén hablando en español
Sarai Bausán García
Jay, un creador de contenido americano natural de Oklahoma, se había puesto el firme objetivo de aprender español, idioma que adora por considerarlo "precioso". Cuando creyó que ya lo tenía dominado, decidió viajar a España para ponerlo en práctica. Sin embargo, su objetivo se complicó al llegar a Andalucía y, en concreto, a Málaga, donde descubrió las características del acento andaluz: "El problema es la velocidad".
"Solo porque puedas aprender el español y hablarlo no significa que puedas venir a España y hablar español, porque tienen algo que se llama acento andaluz", ha señalado a sus miles de seguidores. Tal y como ha indicado, a pesar de dominar el español, le ha sido casi imposible comprender el idioma por el acento marcado de los andaluces: "No entiendo nada de lo que dicen".
Para este joven americano, el obstáculo no está en las propias palabras o expresiones, sino en la forma de pronunciarlas: "El problema no es el vocabulario, es la velocidad a la que dicen las palabras. Hay veces que las palabras están unidas". Una situación que ha hecho que, incluso, en ocasiones, haya dudado de si realmente hablaban en español.
El turista americano, enamorado del andaluz durante su visita a Málaga
"Mi novia habla cinco idiomas y tuvieron que hablar más despacio para ella", ha continuado el turista, que ha asegurado que tuvieron grandes dificultades para poder pedir comida ante las complicaciones de comunicación que encontraron. Esto ha hecho que el 'influencer' crea que el andaluz es uno de los acentos más difíciles de comprender: "Todo el mundo siempre dice que los acentos más difíciles son el puertorriqueño, el dominicano y el chileno, pero yo creo que es este".
Sin embargo, a pesar de esta situación, Jay ha afirmado que se ha enamorado de este acento y que le encantaría poder aprenderlo durante su estancia en Málaga: "No me malinterpreten, no lo odio para nada. Me parece precioso. De hecho, ojalá pudiera hablarlo y aprenderlo. Estoy convencido de que si estuviera aquí tres meses, podría hablarlo con fluidez".
