Fue un Balneario con propiedades "curativas" y ahora es un hotel con el secreto para desconectar mejor guardado de Córdoba: "Doy 5 estrellas porque no puedo dar más"

En Europa los balnearios fueron durante el siglo XIX y principios del XX escenarios recurrentes en novelas que retrataban la vida de la alta sociedad. 'La montaña mágica' de Thomas Mann, 'La Abadía de Northanger' de Jane Austen, 'Muerte bajo el sol 'de Agatha Christie, 'El Jugador' de Fiódor Dostoyevski o 'Ardiente secreto' de Stefan Zweig son solo alguna de las obras que situaban entre aguas termales y salones elegantes tramas de misterio, enfermedad y deseo donde aquellos lugares eran sinónimo de elegancia, de descanso rodeado de un aire enigmático.

Hoy el público es otro y los tiempos también, pero todavía sobreviven algunos de esos espacios. Uno de ellos está en Córdoba: en plena Sierra Morena, muy cerca del Camino Mozárabe de Santiago: el Balneario Aguas de Villaharta. Fundado en 1873 consiguió alcanzar su mayor auge a comienzos del siglo XX, cuando sus manantiales de hierro, azufre y ácido carbónico se consideraban terapéuticos y “curativos”.

Un siglo después este lugar ha recuperado parte de ese brillo histórico gracias a una familia que se decidía a convertirlo en su proyecto de vida.

Entre chaparros centenarios y a apenas veinte minutos de la ciudad de Córdoba, este balneario combina las instalaciones propias de un hotel moderno con la tranquilidad de un entorno natural único y su situación lo convierte en base ideal para rutas de senderismo, cicloturismo, paseos a caballo o visitas culturales al Monasterio de Pedrique y al embalse de Puente Nuevo.

Balneario Villaharta / DC

“Ideal para relajar el cuerpo gracias a su tratamiento de balneario y masaje”

Pero más allá de la historia y la ubicación, lo que sostiene su reputación es lo que opinan quienes lo han visitado. Entre las más de seiscientas reseñas online abundan expresiones de entusiasmo: “Doy 5 estrellas porque no puedo dar más”. Otra persona asegura que es “ideal para relajar el cuerpo gracias a su tratamiento de balneario y masaje” y añade que la cocina es excelente. No falta quien resume su experiencia con frases como “todo está perfecto, bien cuidado, ubicación perfecta, a destacar el trato del personal que son increíbles”.

El paisaje y el silencio también aparecen de manera recurrente: “Un lugar super tranquilo, trato inmejorable y el balneario con masaje para repetir mil veces”. La atención del equipo, según otra de las reseñas, hace que los visitantes sientan que tienen allí su casa. Incluso en plena ola de calor, otro cliente destaca que “a pesar del calor, la situación en la que está y la piscina externa han hecho que no se notara la ola de calor”.