El filósofo cordobés José Carlos Ruiz: "Auténtico es algo que solo responde a sí mismo. Es original"
El pensador cuenta con un espacio en el programa de radio 'La Ventana'
En un mundo cada vez más convulso, cambiante y difícil de asir, las voces de referencia se convierten en un apoyo necesario para muchas personas que buscan orientación o, al menos, un poco de claridad.
Entre ellas destaca la del filósofo cordobés José Carlos Ruiz: que desde hace años comparte reflexiones sobre la vida cotidiana y la manera en que la filosofía puede ayudarnos a entenderla. Sus intervenciones en la sección 'Más Platón y menos WhatsApp', dentro del programa 'La Ventana' de Cadena SER que siguen miles de oyentes que encuentran ahí un espacio de calma y pensamiento crítico.
En una de sus últimas participaciones Ruiz se ha detenido en una cuestión que a menudo se utiliza sin detenernos a pensar demasiado: la autenticidad. Según ha explicado el concepto viene ya del latín authenticus: que en aquel momento significaba lo original. A partir de ahí, construye una reflexión que va más allá de la mera definición etimológica.
“El auténtico es algo que solo responde a sí mismo. Es original. No tiene referencias en lo que compararse”, precisando que para subrayar que lo auténtico no se mide por imitación ni por fidelidad a ninguna tradición externa, sino por su propia capacidad de ser.
Desde esa perspectiva la autenticidad no se entendería como un reflejo, ni como un ajuste a moldes preestablecidos, sino como la expresión de aquello que actúa con libertad y sin recurrir a referentes externos. Ruiz añade además que, en un marco más amplio, lo auténtico “implicaría en esa originalidad que actúa por su cuenta. Porque tampoco tiene esa referencia”.
La conclusión de su planteamiento resulta en que “lo que significaría la autenticidad sería aquella cuestión, aquella persona, aquella idea que se guía solamente por su propio criterio. Eso es lo auténtico. Literalmente hablando, el que tiene autoridad, el que tiene poder de no someterse a ningún otro criterio que no sea el propio”.
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- La creación en vivo impregna la Noche del Patrimonio en Córdoba
- Córdoba tiene más personas cobrando el paro que desempleados
- La encrucijada de las pescaderías de Córdoba: el reto de adaptarse o morir
- Más calor a la vista en Córdoba: la Aemet activa el aviso amarillo y la provincia se prepara para los 40 grados
- El Córdoba CF paga sus errores frente al Andorra