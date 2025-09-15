José Carlos Ruiz, filósofo cordobés: "Antes de la globalización las identidades eran sólidas, las personas non tenían que construir su identidad"

El auge global de la ultraderecha y las políticas de represión está reabriendo un debate de fondo sobre de dónde surgen los discursos racistas y antiinmigración que se escuchan cada vez con más fuerza en distintos países. En medio de este contexto, el filósofo cordobés José Carlos Ruiz ha dejado una reflexión en la Cadena SER que apunta directamente al corazón de la cuestión: la idea de una cultura fija y auténtica.

Ruiz sostiene que “asumir que hay una cultura única y auténtica es un problema”. En su sección 'Más Platón y Menos WhatsApp', el pensador explicó que durante mucho tiempo “los códigos identitarios habían permanecido estables y habían ido configurando identidades muy sólidas. Entonces el sujeto no tenía que construir su identidad ni buscar la singularidad sino que era un tránsito de una educación que venía muy marcada”.

Según él la llegada de la globalización supuso una ruptura en estos códigos: “Rompe todos esos códigos, desestructura las identidades, empieza la hibridación y a confluir un poco todo. Esto implicaba una desorientación entre unas generaciones y otras sobre su propia identidad. Y cuando tú tienes desorientación, lo primero que buscas es refugio”.

Ese refugio puede ser peligroso si se convierte en un argumento político excluyente: “El peligro que tiene que tú hables de que tienes que preservar tu cultura o tu identidad y no mezclarte es delicado porque asumes una cosa que para mí es incomprensible, que es que hay una cultura fija, homogénea, ahistórica y que no cambia y que es la buena”.

Ruiz insiste en que la cultura, lejos de ser un objeto inmóvil, “es dinámica, se hibrida y es cambiante”. Retomando a Bauman, recuerda que ya se hablaba de la liquidez de esa cultura hibridada, por lo que “la autenticidad esa primigenia es una cárcel, es una prisión”.

Para el filósofo cordobés el verdadero reto no está en blindar lo propio como si fuera una pieza de museo, sino en abrir el diálogo y reconocer que cada persona puede redefinir su identidad en constante relación con la sociedad en la que vive: “Yo te reconozco el derecho a que tu identidad la redefinas siempre que estemos en este diálogo constante de acogida”.