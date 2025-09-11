Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario: "Nunca firmes tu contrato de alquiler sin esta cláusula"

El acceso a la vivienda se ha convertido en el mayor problema al que se enfrenta nuestro país, y especialmente la juventud. Con precios de compra cada vez más inaccesibles y alquileres que no dejan de subir, el panorama inmobiliario es cada vez más incierto para quienes buscan un hogar digno a un precio razonable.

En este contexto han ido surgiendo voces de expertos que buscan orientar tanto a propietarios como a inquilinos en un mercado cada vez más complejo. Uno de ellos es Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, que ha lanzado una advertencia clara y directa: "Nunca firmes tu contrato de alquiler sin esta cláusula."

El consejo de Gutiérrez para los contratos de alquiler

La cláusula de la uqe habla se trata en concreto de una disposición que muchos pasan por alto pero que, según Gutiérrez, puede marcar una gran diferencia a medio y largo plazo: la renuncia al derecho de adquisición preferente: "En un contrato de alquiler que dura cinco años o más pueden pasar mil cosas". Y entre esas situaciones posibles, una de las más comunes es que el propietario decida vender la vivienda mientras aún está alquilada.

En ese caso si el contrato no incluye la cláusula mencionada, el inquilino tiene lo que se llama derecho de tanteo y retracto: es decir, tiene prioridad para comprar la vivienda antes que cualquier otro comprador externo. Esto, aunque puede parecer beneficioso para el inquilino (y muchas veces lo es), puede convertirse en una traba importante para el propietario: "Si eso sucede, debes tener la cláusula en la que el inquilino renuncia al derecho de adquisición preferente en el contrato de alquiler". Porque si no es así, "el día que lo vendas deberás tener el consentimiento por escrito del inquilino y esto muchas veces no es nada fácil".

Gutiérrez subraya que esta cláusula debe ser negociada con claridad desde el inicio del contrato, porque afecta directamente los derechos de ambas partes. De hecho apunta que "propietario e inquilino debéis negociar correctamente este punto para no tener problemas en el futuro".

Por otro lado también lanza una advertencia para los inquilinos: renunciar a este derecho podría significar perder una oportunidad única de comprar la vivienda por un precio inferior al de mercado: "Existe una venta por debajo de valor de mercado, ya que vendiéndolo a rentabilidad lo más normal es que esa venta se realice por debajo de valor de mercado".