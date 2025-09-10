Responden a una joven de Ecuador con problemas para hacer amigos catalanes: "Múdate a Andalucía"

En los últimos días se han hecho virales en redes sociales las declaraciones de Anastasia Victoria: una joven de Ecuador que ha contado cómo fue su experiencia después de haberse mudado a Barcelona hace dos años para cursar una maestría. Según ha contado en ese tiempo le había resultado muy difícil hacer amigas catalanas debido a la barrera del idioma y a su propia timidez.

La joven explicaba que en su máster “en su mayoría eran personas catalanas, entonces obviamente entre todos hablaban en catalán”, lo que le dificultaba integrarse: “Como soy un poco tímida, para mí fue difícil integrarme en esas circunstancias”.

Lejos de mostrar enfado, Anastasia quiso dejar claro que comprendía la situación: “no hay nada de malo porque al final está en su ciudad, y si yo quiero encajar tengo que adaptarme y aprender catalán, y algún día lo volveré a intentar”.

El vídeo rápidamente ha acumulado cientos de comentarios con opiniones de todo tipo donde en algunos coincidían en que la clave estaba en aprender la lengua catalana, mientras que otros consideraban que sus compañeros de clase podrían haber hecho un esfuerzo mayor.

La solución: "Múdate a Andalucía"

Un usuario fue tajante: “mudate a Andalucía somos más simpáticos”, consiguiendo decenas de reacciones. Otro se mostraba en la misma línea pero en tono serio: “has d'aprendre català, i sino a Andalucia”.

Entre las voces críticas destacaba una que opinaba que "Esas compañeras catalanas hablan perfectamente español. Una cosa es querer que todo el mundo aprenda catalán, y la otra es la mala educación” mientras que otros, en cambio, compartían experiencias positivas. Jadira Rodríguez Tac, ecuatoriana residente en Barcelona desde hace más de 20 años, aseguraba que había "estudiado un doble grado en una universidad de Barcelona y nunca me he sentido excluida… Así que igual no es un problema que no te integren por el idioma”.

Otra usuaria sumaba su opinión apuntando a que “creo que el problema no es de idioma. Yo llevo 15 años en Cataluña… con los que la gente hablaba castellano y hacían amigos perfectamente”, aunque remarcaba que todos hicieron el esfuerzo de aprender también algo de catalán.