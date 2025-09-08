Señalan a Andalucía como la comunidad con los jóvenes "más antipáticos" de España por este motivo

Si ya de por sí los estereotipos pesan sobre toda la sociedad construidos a base de clichés, primeras impresiones rápidas y generalizaciones poco profundas, las redes sociales no hacen sino amplificarlos. Basta con que unas cuantas opiniones se repitan en un vídeo para que parezca que estamos ante una verdad universal, cuando en realidad solo estamos viendo un puñado de testimonios aislados.

Un buen ejemplo de esta dinámica son las entrevistas callejeras que se han popularizado en TikTok e Instagram. Se presentan como encuestas espontáneas, pero lo cierto es que no responden a ningún criterio científico: no hay muestra representativa, no hay filtros, no hay contexto. Aun así, generan la impresión de que recogen la voz de una mayoría.

En uno de estos vídeos, creado por el tiktoker Nacho Pla, se lanzaba una pregunta directa a jóvenes al azar: “¿Cuál es la comunidad autónoma de España con gente más antipática?”. Entre las respuestas recogidas apareció Andalucía, señalada por un entrevistado que opinaba que allí “se pasan de pijos”.

El recuento general del clip apuntaba a Galicia como la comunidad más mencionada (hasta seis veces). A los gallegos varios jóvenes los describieron como “apagados”. Sin embargo la mención a Andalucía generaba sorpresa por el tono categórico del comentario y por el contraste con la imagen extendida de la región como un territorio hospitalario y alegre.

Como suele ocurrir con este tipo de contenidos, las redes no tardaron en llenarse de comentarios. Muchos usuarios gallegos reaccionaron con ironía, confirmando entre risas que son “bordes” y animando a que los turistas no visiten la región en verano. Otros, en cambio, defendieron con fuerza el carácter gallego, recordando el humor y la hospitalidad que experimentan quienes visitan la comunidad.

En Andalucía también surgieron voces que replicaban con indignación a la etiqueta de “pijos”. Algunos usuarios aseguraban que la afirmación carecía de fundamento y que quien la dijo apenas había pisado la comunidad.

Junto a estas respuestas, también hubo quienes criticaron directamente la práctica de este tipo de encuestas improvisadas, recordando que lo único que logran es reforzar prejuicios y alimentar divisiones innecesarias.