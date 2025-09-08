Dos mujeres andaluzas viajan a Madrid y reaccionan lo que les traen cuando piden un bocadillo: "Por ocho euros"

Aunque vivamos en el mismo país, no siempre se come igual en todas partes. Y esas pequeñas diferencias entre comunidades autónomas a veces terminan provocando situaciones tan cómicas como inesperadas. Justo esto es lo que les ha pasado a dos mujeres andaluzas que se han hecho virales en redes sociales después de pedir un bocadillo en un bar de Madrid.

La escena, que ha sido compartida por la creadora digital Blanca Leria en su perfil de TikTok (@blancaleria), acumula ya más de 300.000 visualizaciones y más de 15.000 ‘me gusta’. En el vídeo se ve cómo después pedir un bocadillo, el camarero les sirve una barra tan larga que al verla no pueden contener la risa: “Menos mal que hemos pedido bocadillo”, ¡

El tamaño sorprende no tanto por lo ancho del pan, sino por su longitud. Al partirlo en varios trozos, el bocadillo daba perfectamente para compartir entre toda la mesa. De hecho, las propias protagonistas bromean: “Con esto coméis los dos todos los días, por ocho euros”.

La reacción de los usuarios en TikTok

El vídeo ha generado más de 300 comentarios, muchos de ellos con el mismo tono de humor que las protagonistas. Algunos se fijan en la diferencia de precios dentro de la propia capital: “yo solo estoy pensando en que si dos tostadas y dos cafés me costaron 12 euros en Madrid, cuánto les habrá costado eso”.

Otros en cambi se lo tomaron con ironía regional: “Luego dicen que los andaluces son muy exagerados... Pues los madrileños no nos quedamos atrás” o “El día que coman en Euskadi lo flipan”. También hubo quien tiró de imaginación: “doblas un poco el pan y ya tenemos el roscón de reyes”.

Además varios usuarios señalaron incluso el lugar exacto de la escena: la Cervecería La Plaza, en Carabanchel, donde según comentan es habitual que los bocadillos se sirvan en ese formato.

Lo que realmente ha enganchado a los espectadores no es solo lo que les sirvieron en la mesa, sino la reacción tan natural de las mujeres, que no podían dejar de reír mientras lo partían. Como apuntaba otra usuaria: “Da igual lo que estén diciendo, yo estoy mea de escucharlas reírse, jajaja”.